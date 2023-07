Judo, Grand Prix Zagabria 2023: occasione importante per molte seconde linee, oltre venti azzurri iscritti

Il grande judo sta per tornare protagonista tra poco più di una settimana a Budapest con il prestigioso World Masters 2023, in programma dal 4 al 6 agosto e valevole come evento di primo livello in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024. Il “Torneo dei Grandi Maestri” è riservato solo ai migliori 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso, mentre tutti gli altri dovranno attendere la gara successiva per salire sul tatami nel World Tour.

Il Grand Prix di Zagabria, previsto dal 18 al 20 agosto, diventa dunque una tappa particolarmente gettonata come dimostrano gli oltre 500 judoka attualmente iscritti alla manifestazione. L’Italia in tal senso non fa eccezione e si presenterà nella capitale croata con una rappresentativa di 23 atleti, al netto di eventuali forfait nelle prossime settimane. Figurano ad oggi nell’entry list anche cinque azzurri qualificati per il Masters di Budapest: Angelo Pantano nei 60 kg, Elios Manzi e Matteo Piras nei 66 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg e Asya Tavano nei +78 kg.

Il roster tricolore è completato poi da Simone Aversa (-60 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Luigi Centracchio (-73 kg), Kenny Komi Bedel (-81 kg), Salvatore D’Arco (-81 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Enrico Bergamelli (-100 kg), Daniele Accogli (-100 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg) in campo maschile e da Martina Castagnola (-52 kg), Nicolle D’Isanto (-57 kg), Giulia Caggiano (-63 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Raffaella Ciano (-70 kg), Linda Politi (-78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg) al femminile.

Foto: IJF