Boxe, a Busto Arsizio il torneo preolimpico in vista di Parigi: 49 pass totali in palio

Busto Arsizio (Varese) sarà la sede del Torneo Preolimpico di Pugilato, come annunciato oggi dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò. L’evento si svolgerà nel mese di marzo 2024 e va a premiare la Federazione Pugilistica Italiana, in grado di garantire standard elevati per l’organizzazione di questo importante evento. Le parole di Giovanni Malagò: “Avremo l’onere e l’onore di organizzarlo e mi complimento con il Presidente della FPI Flavio D’Ambrosi e con Anna Riccardi per il grandissimo risultato ottenuto”.

Gli fa eco il presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi: “Sono molto contento per questo annuncio che conferma il grande valore del lavoro di squadra fatto in questi mesi dalla Federazione e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per onorare un evento che, dopo tanti anni, torna a dare quel giusto prestigio internazionale al Pugilato Italiano. E’ una vittoria di tutto il movimento pugilistico e ringrazio sentitamente il Presidente Malagò, il Comune di Busto Arsizio e tutti coloro che hanno creduto e lavorato, tra i quali il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Massimo Bugada, per il raggiungimento di un altro grande risultato ottenuto in questo quadriennio dalla Federazione”.

Andiamo nello specifico dell’evento. Il primo Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica si svolgerà dal 4 all’11 marzo 2024 a Busto Arsizio, alla E-Work Arena. La manifestazione assegnerà ulteriori 21 pass olimpici alle donne (4 per i 50 Kg, 4 per i 54 Kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg, 4 per i 66 kg, 4 per i 75 kg) e 28 agli uomini (4 per i 51 kg, 4 per i 57 kg, 4 per i 63.5 kg, 4 per i 71 kg, 4 per gli 80 kg, 4 per i 92 kg, 4 per i +92 kg). L’Italia ha già ottenuto 4 pass olimpici: Giordana Sorrentino 50 kg, Irma Testa 57 Kg, Salvatore Cavallaro 80 Kg e Abbes Mouhiidine 92 kg.

Il 31 maggio 2024 si chiuderà l’elenco dei partecipanti: 7 le categorie di peso per gli uomini per un totale di 124 atleti (16 posti per i 51 kg, 18 posti per i 57 kg, 20 posti per i 63,5 kg e altrettanti per i 71 kg, 18 posti per gli 80 kg, 16 posti per i 92 kg e per i +92 kg) e 6 per le donne per un totale di 124 posti, con 22 in palio nei tornei 50 kg, 54 kg, 57 kg e 60 kg , 20 per la categoria 66 kg e 16 per quella dei 75 kg.

Foto: FB Federpugilato