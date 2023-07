Beach volley, World Tour. Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi: partenza col botto! Menegatti/Gottardi: sconfitte e rimpianti

Due vittorie e due sconfitte è il bilancio della prima giornata di sfide per l’Italia del beach volley impegnata nell’Elite 16 di Gstaad con tre coppie in campo nel tabellone principale. Le due vittorie sono arrivate nel settore maschile, mentre le due sconfitte le hanno subite,. non senza qualche rammarico, Gottardi/Menegatti che sono vicine all’eliminazione nel torneo femminile.

La coppia azzurra ha iniziato la giornata con una sconfitta a testa alta contro le solide statunitensi Nuss/Kloth che si sono imposte con il punteggio di 2-0 al termine di un match combattuto con le azzurre che sono uscite sconfitte 21-19 in un tirato primo set e 21-17 nel secondo. I rimpianti riguardano lòa seconda sfida di giornata contro le brasiliane Carol/Barbara. Vinto abbastanza agevolmente il primo set 21-16 con un gioco spumeggiante, le azzurre sembravano avviate verso una comoda vittoria anche nel secondo set ma, sul 20-17, hanno spento la luce, si sono fatte raggiungere e superare sul 25-23. Nel tie break partenza a razzo delle brasiliane (4-1) che poi hanno gestito il vantaggio vincendo 15-12. Oggi alle 12.00 le azzurre affronteranno le svizzere Huberli/Brunner. Partita complicata da vincere in due set per assicurarsi un posto negli ottavi.

In campo maschile debutto vincente per Lupo/Rossi che continuano a stupire sulla sabbia di Gstaad. Dopo aver conquistato una non facile qualificazione, la coppia azzurra ha conquistato una vittoria di grande sostanza e prestigio nel primo incontro del girone del tabellone principale contro i brasiliani George/Andrè che potrebbe rivelarsi fondamentale nella conquista della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Gli azzurri hanno iniziato bene vincendo 22-20 il primo set, poi hanno tenuto il ritmo dei rivali fino al 15-14 nel secondo, cedendo con il punteggio di 21-15 ma nel terzo set sono partiti meglio ed hanno vinto 15-11. Oggi gli altri due incontri del girone per Lupo/Rossi che alle 9 affronteranno i cileni Grimalt/Grimalt e alle 14 i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed.

Successo al debutto anche per Ranghieri/Carambula che hanno giocato a corrente alternata contro gli svizzeri Krattiger/Breer. Gli azzurri hanno vinto nettamente 21-16 il primo set, poi hanno ben presto mollato la presa con qualche errore di troppo, lasciando via libera ai rivali con il punteggio di 21-13. Situazione nuovamente ribaltata nel tie break con gli azzurri che dominano fin dalle prime battute e vincono 15-7. Oggi Ranghieri/Carambula affrontano alle 10.00 i tedeschi Ehlers/Wickler e alle 16.00 contro Herrera/Gavira.

Gironi femminili. Pool C. Stam/Schoon (Ned)-Müller/Tillmann (Ger) 0-2 (16-21, 13-21), Hughes/Cheng (Usa)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (21-17, 21-12), Esmée/Zoé (Sui)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (18-21, 25-23, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-17, 18-21, 19-17). Oggi 19.00: Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger), Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui)

Pool D. Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-19, 21-17), Hüberli/Brunner (Sui)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (14-21, 21-17, 15-10), Carol/Barbara (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (16-21, 25-23, 15-12), Hüberli/Brunner (Sui)-Nuss/Kloth (Usa) 1-2 (14-21, 22-20, 16-18). Oggi 12.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gottardi/Menegatti (Ita), Nuss/Kloth (Usa)-Carol/Barbara (Bra)

Pool B. Melissa/Brandie (Can)-Graudina/Samoilova (Lat) 2-0 (21-16, 21-16), Mariafe/Clancy (Aus)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Graudina/Samoilova (Lat) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13), Mariafe/Clancy (Aus)-Melissa/Brandie (Can) 2-1 (21-16, 17-21, 15-13). Oggi 18.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Graudina/Samoilova (Lat), Melissa/Brandie (Can)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui).

Pool A. Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (14-21, 16-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-13, 21-13). Agatha/Rebecca (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (21-23, 17-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Cannon/Sponcil (Usa) 2-0 (21-12, 24-22). Oggi 13.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa), Cannon/Sponcil (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra).

Gironi maschili: Pool C. Bryl/Łosiak (Pol)-Hörl/Horst (Aut) 2-0 (21-13, 21-11), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (11-21, 15-21), Oggi 8.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Hörl/Horst (Aut), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Bryl/Łosiak (Pol). 15.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Hörl/Horst (Aut), Bryl/Łosiak (Pol)-Pedro Solberg/Guto (Bra).

Pool A. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Sepka/Semerad (Cze) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13), Mol/Sørum (Nor)-Partain/Benesh (Usa) 1-2 (21-19, 22-24, 12-15). Oggi 11.00: Partain/Benesh (Usa)-Sepka/Semerad (Cze), Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Sepka/Semerad (Cze), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Partain/Benesh (Usa).

Pool D. Ehlers/Wickler (Ger)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-17, 23-21), Ranghieri/Carambula (Ita)-Krattiger/Breer (Sui) 2-1 (21-16, 13-21, 15-7). Oggi 10.00: Krattiger/Breer (Sui)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger). 16.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), Ehlers/Wickler (Ger)-Krattiger/Breer (Sui).

Pool B. George/Andre (Bra)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (20-22, 21-15, 7-15), Cherif/Ahmed (Qat)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-13). Oggi 9.00: Grimalt/Grimalt (Chi)-Lupo/Rossi, Cherif/Ahmed (Qat)-George/Andre (Bra). 14.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Lupo/Rossi, George/Andre (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi).