Quando gioca l’Italia agli Europei di basket U20: orari, programma, tv, streaming, calendario

Mancano oramai poche ore al debutto dell’Italbasket agli Europei Under 20 2023. Gli Azzurri agli ordini di coach Alessandro Magro, infatti, disputeranno ad Heraklion (Grecia) la rassegna continentale di categoria – Division A – a partire da domani sabato 8 Luglio con la prima fase del torneo europeo.

L’Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il proprio cammino contro il Belgio nella partita inaugurale di domani (17:30 ora italiana), ritornando in campo a poco meno di 24 ore di distanza contro Israele domenica pomeriggio (15:00 ora italiana). L’ultimo match del girone è previsto invece lunedì 10 Luglio – sempre alle 15:00 – contro la Turchia.

Tutte le squadre accedono poi agli ottavi di finale in programma mercoledì 12 Luglio. Le componenti del gruppo A – ovvero quello dell’Italia si ritroveranno ad affrontare quelle del gruppo B (Estonia, Spagna, Montenegro e Serbia) secondo la seguente combinazione determinata dalla classifica: A1 vs. B4, B2 vs. A3, A2 vs. B3, B1 vs. B4. Le migliori otto compagini si affronteranno nei quarti di finale il giorno successivo – giovedì 13 Luglio – mentre semifinali e finali andranno in scena rispettivamente sabato 15 e domenica 16 Luglio.

Di seguito riepiloghiamo il calendario delle partite dell’Italia che si disputeranno alla Heraklion University Hall (Grecia), con gli orari che fanno riferimento al fuso orario di Roma – un’ora indietro rispetto all’orario in vigore sull’isola di Creta. Non è prevista la copertura TV, mentre sarà possibile seguire i match in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

CALENDARIO PARTITE ITALIA EUROPEI UNDER 20 BASKET 2023

Sabato 8 Luglio

Ore 17:30 Italia-Belgio

Domenica 9 Luglio

Ore 15:00 Italia-Israele

Lunedì 10 Luglio

Ore 15:00 Italia-Turchia

PROGRAMMA PARTITE ITALIA EUROPEI UNDER 20 BASKET 2023: DOVE SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta streaming: Canale YouTube FIBA

Foto: fiba.basketball