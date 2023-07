Beach volley, World Tour. Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi: attesa per gli ottavi di finale dopo l’en plein nei gironi

Due vittorie nei gironi per Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti e ora la fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale che si preannunciano complicati per le coppie azzurre. Nicolai/Cottafava non hanno faticato a vincere il girone, visto il ritiro della coppia brasiliana Pedro Solberg/Guto per motivi precauzionali. La coppia azzurra se la vedrà con uno dei due binomi che si qualificherà attraverso le due sfide tra le peggiori terze classificate: Pedrosa/Campos (Por)-Aye/Aye (Fra), Pfretzschner/Winter (Ger)-Crabb/Brunner (Usa) e il rischio è che gli azzurri si trovino di fronte alle 22.00 i vincitori di Espinho, gli statunitensi Crabb/Brunner è elevato.

Sarà invece Italia contro Stati Uniti negli ottavi femminili. Non ha detto bene nel sorteggio a Gottardi/Menegatti che si sono molto ben comportate nella finale del girone battendo con un secco 2-0, sofferto 23-21 nel primo set e netto 21-16 nel secondo, la forte coppia ceca Hermannova/Stochlova. le azzurre se la vedranno alle 18.00 con le statunitensi Cannon/Sponcil, che vantano già due podi quest’anno, terze a Itapema e seconde nell’Elite 16 di Ostrava. Nell’unico precedente, però, all’Elite 16 di Tepic sono state le azzurre ad avere la meglio.

Finali primo posto gironi femminili: Álvarez/Moreno (Esp)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-15, 21-16), Tainá/Victoria (Bra)-Bansley/Bukovec (Can) 2-1 (18-21, 21-16, 15-6), Esmée/Zoé (Sui)-Kolinske/Harward (Usa) 0-2 (20-22, 16-21), Gottardi/Menegatti (Ita)-Hermannova/Stochlova (Cze) 2-0 (23-21, 21-16), Ludwig/Lippmann (Ger)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-1 (23-21, 17-21, 15-9)

Finali terzo posto gironi femminili: Scoles/Flint (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-16, 21-13), Gallay/Pereyra (Arg)-Cannon/Sponcil (Usa) 0-2 (8-21, 10-21), Bianchin/Scampoli (Ita)-Agatha/Rebecca (Bra) 0-2 (16-21, 16-21), Liliana/Paula (Esp)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (16-21, 19-21), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (26-24, 21-18)

Play-off femminili: Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Scoles/Flint (Usa), Pavan/McBain (Can)-Agatha/Rebecca (Bra),

Ottavi di finale femminili: Kolinske/Harward (Usa)-Klinger/Klinger (Aut), Gottardi/Menegatti (Ita)-Cannon/Sponcil (Usa), Talita/Thamela (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Hermannova/Stochlova (Cze)-Alvarez/Moreno (Esp), TBD-Tainá/Victoria (Bra), Bansley/Bukovec (Can)-Esmée/Zoé (Sui), Kotnik/Lovsin (Slo)-Andressa/Vitoria (Bra), Carol/Barbara (Bra)-TBD

Finali primo posto gironi maschili: Varenhorst/Luini (Ned)-Grimalt/Grimalt (Chi) 1-2 (21-14, 13-21, 13-15), Cottafava/Nicolai (Ita)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-0, 21-0), Mol/Berntsen (Nor)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (18-21, 13-21), McHugh/Burnett (Aus)-Canet/Rotar (Fra) 0-2 (17-21, 10-21), Popov/Reznik (Ukr)-Crabb/Sander (Usa) 1-2 (19-21, 21-17, 14-16), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Schalk/Bourne (Usa) 0-2 (16-21, 18-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Evans/Budinger (Usa)-Pfretzschner/Winter (Ger) 0-2 (18-21, 14-21), Herrera/Gavira (Esp)-Aye/Aye (Fra) 1-2 (21-19, 16-21, 8-15), Kantor/Zdybek (Pol)-Crabb/Brunner (Usa) 1-2 (23-25, 21-19, 11-15), Capogrosso/Capogrosso (Arg)- Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (21-0, 21-0), Pedrosa/Campos (Por)-Chambers/Kopp (Can) 2-0 (21-16, 21-15), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Heidrich/Dillier (Sui) 0-2 (15-21, 19-21)

Play-off maschili: Pedrosa/Campos (Por)-Aye/Aye (Fra), Pfretzschner/Winter (Ger)-Crabb/Brunner (Usa)

Ottavi di finale maschili: Crabb/Sander (Usa)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Ermacora/Waller (Aut)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), Heidrich/Dillier (Sui)-Canet/Rotar (Fra), Mol/Berntsen (Nor)-Schalk/Bourne (Usa), TBD-Grimalt/Grimalt (Chi), Varenhorst/Luini (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), McHugh/Burnett (Aus)-Popov/Reznik (Ukr), Cottafava/Nicolai (Ita)-TBD.

Foto Fivb