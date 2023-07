LIVE Italia-Nuova Zelanda 14-7, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Setterosa che vola ai quarti di finale contro gli Stati Uniti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

11.09 Superiorità numeriche: Italia 4/8 + 3 rigori, Nuova Zelanda 4/8 +1 rigore. Banchelli para un rigore a Quin a 2.52.

11.07 Reti dell’Italia: 3 Bettini, 2 Bianconi, Picozzi, Giustini e Tabani, 1 Avegno, Marletta e Viacava. Per la Nuova Zelanda: 2 Doyle, 1 Nicholson, Houghton, Shorter-Robinson, Howarth, Quin.

11.05 Italia che vince con il minimo sforzo, ora la sfida sarà tra due giorni contro gli USA nei quarti di finale.

Finisce la partita, Italia-Nuova Zelanda 14-7. L’Italia va ai quarti di finale contro gli USA.

0.14 Palo di Cocchiere.

0.58 Traversa di Tabani.

1.51 Banchelli para il tiro di Houghton.

2.32 Goooooooooooooooool, Marletta, doppia finta e scarico in porta, Italia-Nuova Zelanda 14-7.

3.03 Tiro di Bettini respinto.

4.02 Rete di Howarth, schiacciata in rete, Italia-Nuova Zelanda 13-7.

5.00 Tiro di Giustini deviato oltre i pali.

6.40 Gooooooooooooool, Picozzi, traversa inter e rete, Italia-Nuova Zelanda 13-6.

7.14 Goooooooooooooooooool, Giustini, rigore perfetto, Italia-Nuova Zelanda 12-6.

7.55 Inizia il terzo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il terzo quarto, Italia-Nuova Zelanda 11-6.

0.47 Rete di Doyle, dalla distanza, Italia-Nuova Zelanda 11-6.

1.37 Pallonetto di Avegno che viene deviato sul fondo.

2.16 Conclusione fuori di Marletta.

2.34 Banchelli para la palombella di Howarth.

4.55 Rete di Houghton su rigre, Italia-Nuova Zelanda 11-5.

5.08 Banchelli para un rigore a Quin.

5.34 Rete di Quin, ancora una volta con l’aiuto del VAR, Italia-Nuova Zelanda 11-4.

6.12 Viacava perde il tempo al momento del tiro, para Milicich.

6.59 Goooooooooooooooooool, Viacava, diagonale preciso, Italia-Nuova Zelanda 11-3.

7.28 Sciarpa di Cocchiere che termina sulla traversa.

7.55 Inizia il terzo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il secondo quarto, Italia-Nuova Zelanda 10-3.

0.05 Rete di Shorter-Robinson, allo scadere del secondo quarto, Italia-Nuova Zelanda 10-3.

0.19 Goooooooooooooooool, Tabani, ottima rotazione che porta al gol, Italia-Nuova Zelanda 10-2.

0.57 Gooooooooooooooool, Picozzi, rigore all’incrocio, Italia-Nuova Zelanda 9-2.

1.16 Rete di Nicholson, sfruttata la superiorità numerica, Italia-Nuova Zelanda 8-2.

2.01 Gault va al tiro, para Banchelli.

3.28 Goooooooooooooooool, Giustini, lancio lungo controllato e scaricato in porta, Italia-Nuova Zelanda 8-1.

3.54 Goooooooooooooooool, Bettini, pallonetto perfetto, Italia-Nuova Zelanda 7-1.

4.09 Palo di Houghton.

5.38 Beduina di Palmieri che non riesce ad avere la forza giusta.

6.32 Goooooooooooooooooool, Bettini, controfuga e rete sul primo palo, Italia-Nuova Zelanda 6-1.

7.04 Gooooooooooooooooool, Bianconi, palombella spettacolare, Italia-Nuova Zelanda 5-1.

7.55 Inizia il secondo quarto, possesso per la Nuova Zelanda.

Finisce il primo quarto, Italia-Nuova Zelanda 4-1.

0.19 Traversa di Bettini.

0.53 Goooooooooooooool, Bettini, rigore preciso e potente, Italia-Nuova Zelanda 4-1.

1.41 Gooooooooooooool, Avegno, controfuga perfetta, Italia-Nuova Zelanda 3-1.

2.00 Tiro di Doyle che viene deviato fuori.

3.08 Goooooooooooooooooool, Bianconi, superiorità numerica sfruttata, Italia-Nuova Zelanda 2-1.

4.02 Bianconi dalla distanza sbaglia il tiro.

4.43 Traversa interna di Tabani.

5.38 Rete della Nuova Zelanda con Doyle, con la supervisione del VAR, Italia-Nuova Zelanda 1-1.

5.38 VAR in corso, possibile gol fantasma.

6.31 Goooooooooooooooooool, Tabani, dal perimetro non perdona, Italia-Nuova Zelanda 1-0.

7.30 Traversa di Picozzi.

7.55 Inizia il primo quarto, primo possesso per l’Italia.

9.55 Inni nazionali in corso, tutto pronto per la sfida.

9.50 La Nuova Zelanda nel proprio girone ha concluso al terzo posto, contro invece il secondo italiano dietro proprio la Grecia.

9.45 L’Italia per via della sconfitta contro la Grecia, si trova ad affrontare la Nuova Zelanda negli ottavi di finale.

9.40 Queste invece le atlete neo zelandesi: 1 J. Milicich, 2 Nicholson, 3 Doyle, 4 Gault, 5 G. Milicich, 6 Weston, 7 Houghton, 8 McKenty, 9 Shorter-Robinson, 10 Mcdonald, 11 Howarth, 12 Quin, 13 Bright.

9.35 Le atlete azzurre: 1 Banchelli, 2 Tabani, 3 Gant, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Condorelli.

9.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Nuova Zelanda ottavi di finale del Mondiale di pallanuoto femminile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2023, ottavi di finale.

La sfida per il primo posto nel girone C ha visto una delusione per l’Italia, che ha ceduto alle vicecampionesse europee greche. Di conseguenza, la squadra italiana si misurerà con la Nuova Zelanda, terza nel girone D.

Nonostante un iniziale recupero portando il punteggio a 5-4, un controverso rigore ha dato alla Grecia l’opportunità di distanziare le italiane con un break di 4-0. L’attacco italiano non è riuscito a lasciare il segno, con la Grecia che ha gestito con sicurezza il vantaggio. Ora, il Setterosa è chiamato a rispondere nel prossimo incontro contro la Nuova Zelanda, un passaggio importante verso un potenziale quarto di finale contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti.

Match: Italia-Nuova Zelanda

Evento: Mondiali pallanuoto 2023 femminile

Data: 22/07/2023

Ore: 10.00.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10:00 circa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.