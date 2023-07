Beach volley, World Tour 2023. Poker azzurro in semifinale a Messina!

Sono quattro le coppie azzurre che hanno conquistato l’accesso alle semifinali nel Futures di Messina, seconda tappa italiana del circuito mondiale. Il sogno è di vedere due finali tutte azzurre ma non sarà facile perché i binomi italiani dovranno affrontare coppie solide e di ottima qualità per il livello di questi tornei.

In campo maschile non perdono colpi Benzi/Bonifazi che in mattinata hanno vinto il girone battendo 2-1 (25-23, 17-21, 15-11) al termine di una vera e propria battaglia gli argentini Amieva/Aveiro che ritroveranno oggi alle 13.15 in semifinale. Nei quarti Benzi/Bonifazi hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) Krumins/Alfieri nel primo dei due derby azzurri. Krumins/Alfieri avevano battuto 2-0 (21-15, 21-17) i cechi Bercik/Herman nella finale per il terzo posto nel girone e 2-1 (24-22, 12-21, 16-14) gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven agli ottavi.

L’altra coppia italiana semifinalista è quella federale composta da Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che ha perso la finale del girone contro gli austriaci Schnetzer/Petutschnig 2-0 (21-19, 21-17), poi ha vinto gli ottavi di finale 2-0 (21-19, 21-17) contro i cechi Czachorowski/Besarab e nei quarti ha vinto il secondo derby italiano 2-0 (21-19, 21-19) contro Cecchini/Sacripanti, che a oro volta avevano vinto la finale del girone battendo 2-0 (21-19, 21-18) gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven accedendo direttamente ai quarti. Nono posto finale per Marchetto/Windisch che hanno perso 2-0 (21-15, 21-12) la finale per il primo posto nel girone con gli argentini Amieva/Aveiro e si sono ritirati prima della sfida degli ottavi con gli svizzeri Zurcher/Jordan per un problema fisico.

Tra le donne percorso netto finora di Scampoli/Bianchin che hanno vinto il girone e si sono aggiudicati con un secco 2-0 (21-14, 21-14) il quarto di finale contro le australiane Stevens/Bettenay. In semifinale le azzurre affronteranno le ceche Lorenzova/Zolnercikova. Semifinale in parte inattesa anche per la coppia Orsi Toth/Bianchi che nei quarti ha sconfitto le portoghesi Pinheiro/Castro 2-0 (21-19, 21-13) e questa mattina se la vedrà con le svizzere Bentele/Lutz in semifinale. Nono posto finale per Tega/Pelloia, battute negli ottavi dalle australiane Stevens/Bettenay 2-1 (14-21, 21-19, 15-11).

Ottavi di finale femminili: Lorenzova/Zolnercikova (Cze)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 2-0 (21-19, 21-19), Tega/Pelloia (Ita)-Stevens/Bettenay (Aus) 1-2 (21-14, 19-21, 11-15), Sakai/Miharu (Jpn)-Bentele/Lutz (Sui) 1-2 (21-17, 19-21, 12-15), Pinheiro/Castro (Por)-Windeleff/Bisgaard (Den) 2-1 (21-18, 20-22, 15-10).

Quarti di finale femminili: Lorenzova/Zolnercikova (Cze)-Najul/Peralta (Arg) 2-0 (23-21, 21-18), Bianchin/Scampoli (Ita)-Stevens/Bettenay (Aus) 2-0 (21-14, 21-14), Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Bentele/Lutz (Sui) 1-2 (21-15, 23-25, 12-15), Orsi Toth/Bianchi (Ita)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-19, 21-13)

Semifinali femminili: Bianchin/Scampoli (Ita)-Lorenzova/Zolnercikova (Cze), Bentele/Lutz (Sui)-Orsi Toth/Bianchi (Ita)

Finali primo posto gironi maschili: Amieva/Aveiro (Arg)-Benzi/Bonifazi (Ita) 1-2 (23-25, 21-17, 11-15), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Cecchini/Sacripanti (Ita) 0-2 (19-21, 18-21), Marchetto/Windisch (Ita)-Azaad/Bueno (Arg), Schnetzer/Petutschnig (Aut)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 2-0 (21-19, 21-17)

Finali terzo posto gironi maschili: Zürcher/Jordan (Sui)-Mol/Aas (Nor) 2-1 (21-15, 19-21, 15-13), Nemec/Jany (Svk)-Mondlane/Mungoi (Moz) 2-0 (22-20, 21-15), Day/Cuzmiciov (Isr) Czachorowski/Besarab (Pol) 1-2 (19-21, 21-12, 14-16), Bercik/Herman (Cze)-Krumins/Alfieri (Ita) 0-2 (15-21, 17-21)

Ottavi di finale maschili: Amieva/Aveiro (Arg)-Nemec/Jany (Svk) 2-0 (21-17, 21-18), Zürcher/Jordan (Sui)-Marchetto/Windisch (Ita) 2-0 (21-0, 21-0), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Krumins/Alfieri (Ita) 1-2 (22-24, 21-18, 12-15), Czachorowski/Besarab (Cze)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 0-2 (19-21, 17-21)

Quarti di finale maschili: Azaad/Bueno (Arg)-Amieva/Aveiro (Arg) 0-2 (17-21, 16-21), Zürcher/Jordan (Sui)-Schnetzer/Petutschnig (Aut) 0-2 (20-22, 22-24), Krumins/Alfieri (Ita)-Benzi/Bonifazi (Ita) 1-2 (16-21, 21-19, 11-15), Cecchini/Sacripanti (Ita)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 0-2 (19-21, 19-21).

Semifinali maschili: Amieva/Aveiro (Arg)-Benzi/Bonifazi (Ita), Schnetzer/Petutschnig (Aut)-Dal Corso/Viscovich (Ita)

