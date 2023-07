Beach volley, World Tour 2023. Italia-Spagna 2-0! Nicolai/Cottafava tornano a sorridere a Edmonton, Menegatti/Gottardi ok. Out Scampoli/Bianchin

Italia-Spagna 2-0 nelle prime sfide dei gironi del Challenge di Edmonton. Vittoria di sostanza di Nicolai/Cottafava contro i veterani Herrera/Gavira al termine di una vera e propria battaglia, successo più netto per Gottardi/Menegatti contro Liliana/Paula mentre Scampoli/Bianchin si devono arrendere contro le svizzere Bobner/Vergè-Deprè e con le brasiliane Agatha/Barbara.

Grande sfida tra Nicolai/Cottafava che stanno attraversando un periodo non semplice e gli spagnoli Herrera/Gavira che arrivano da una prima parte di stagione molto positiva. la coppia azzurra annulla quattro set ball ai rivali e vince 25-23 il primo parziale in rimonta. Nel secondo set gli spagnoli prendono un piccolo vantaggio e lo mantengono fino al 21-19 conclusivo. L’equilibrio prosegue anche nel tie break che gli azzurri, con carattere, vincono ancora ai vantaggi 16-14. La coppia italiana affronterà i brasiliani Pedro Solberg/Guto nella sfida che decide la vincente del girone.

In campo femminile debutto vincente per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che hanno sconfitto con un doppio 25-18 le spagnole Liliana/Paula in una partita che ha vissuto pochi sussulti con le azzurre sempre avanti. Menegatti7Gottardi affronteranno le ceche Hermannova/Stocklova nella sfida che vale la vittoria del girone.

Girone davvero complicato ed eliminazione immediata per Scampoli/Bianchin che hanno perso al debutto 2-0 (21-15, 21-14) contro le svizzere Bobner/Vergè Deprè. Nella sfida che valeva la permanenza nel torneo le italiane si sono trovate di fronte le solide ed esperte brasiliane Agatha/Rebecca che si sono imposte con un doppio 21-16.

Semifinali gironi femminili. Pool C: Scoles/Flint (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (17-21, 14-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (15-21, 18-21). Pool A: Tainá/Victoria (Bra)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-12, 21-9), Cannon/Sponcil (Usa)-Bansley/Bukovec (Can) 1-2 (16-21, 21-13, 13-15). Pool D: Esmée/Zoé (Sui)-Bianchin/Scampoli (Ita) 2-0 (21-15, 21-14), Agatha/Rebecca (Bra)-Kolinske/Harward (Usa) 0-2 (15-21, 19-21). Pool B: Kotnik/Lovsin (Slo)-Talita/Thamela (Bra) 2-1 (17-29, 25-23, 17-15), Carol/Barbara (Bra)-Harnett/Monkhouse (Can) 2-0 (21-8, 21-16). Pool F: Gottardi/Menegatti (Ita)-Liliana/Paula (Esp) 2-0 (21-18, 21-18), Pavan/McBain (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze) 1-2 (23-25, 21-16, 9-15). Pool E: Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (16-21, 21-15, 12-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (14-21, 21-16, 15-12).

Finali primo posto gironi femminili: Álvarez/Moreno (Esp)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-15, 21-16), Tainá/Victoria (Bra)-Bansley/Bukovec (Can) 2-1 (18-21, 21-16, 15-6), Esmée/Zoé (Sui)-Kolinske/Harward (Usa), Gottardi/Menegatti (Ita)-Hermannova/Stochlova (Cze), Ludwig/Lippmann (Ger)-Andressa/Vitoria (Bra)

Finali terzo posto gironi femminili: Scoles/Flint (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-16, 21-13), Gallay/Pereyra (Arg)-Cannon/Sponcil (Usa), Bianchin/Scampoli (Ita)-Agatha/Rebecca (Bra) 0-2 (16-21, 16-21), Liliana/Paula (Esp)-Pavan/McBain (Can), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol)

Semifinali gironi maschili. Pool B: Evans/Budinger (Usa)-Varenhorst/Luini (Ned) 0-2 (17-21, 19-21), Grimalt/Grimalt (Chi)-Pfretzschner/Winter (Ger) 2-1 (21-15, 19-21, 15-8). Pool A: Herrera/Gavira (Esp)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (23-25, 21-19, 14-16), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Aye/Aye (Fra) 2-0 (21-18, 21-13). Pool D: Kantor/Zdybek (Pol)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (25-23, 12-21, 8-15), Crabb/Brunner (Usa)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (18-21, 18-21). Pool C: McHugh/Burnett (Aus)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-1 (14-21, 21-18, 16-14), Hodges/Schubert (Aus)-Canet/Rotar (Fra) 1-2 (21-18, 14-21, 18-20). Pool F: Popov/Reznik (Ukr)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-13, 21-14), Chambers/Kopp (Can)-Crabb/Sander (Usa) 0-2 (16-21, 15-21). Pool E: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 0-2 (14-21, 17-21), Schalk/Bourne (Usa)-Heidrich/Dillier (Sui) 2-1 (25-23, 18-21, 15-11).

Finali primo posto gironi maschili: Varenhorst/Luini (Ned)-Grimalt/Grimalt (Chi), Cottafava/Nicolai (Ita)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Mol/Berntsen (Nor)-Ermacora/Waller (Aut), McHugh/Burnett (Aus)-Canet/Rotar (Fra), Popov/Reznik (Ukr)-Crabb/Sander (Usa), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Heidrich/Dillier (Sui)

Finali terzo posto gironi maschili: Evans/Budinger (Usa)-Pfretzschner/Winter (Ger), Herrera/Gavira (Esp)-Aye/Aye (Fra), Kantor/Zdybek (Pol)-Crabb/Brunner (Usa), Capogrosso/Capogrosso (Arg)- Hodges/Schubert (Aus), Pedrosa/Campos (Por)-Chambers/Kopp (Can), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Heidrich/Dillier (Sui)

Foto Fivb