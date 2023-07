Volley, l’Italia continua la marcia agli Europei Under 17: Serbia travolta, terza vittoria consecutiva

L’Italia prosegue in maniera brillante la propria avventura agli Europei Under 17 di volley maschile. Dopo le vittorie ottenute nei giorni scorsi contro Olanda e Francia, gli azzurri hanno travolto la Serbia con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-16; 25-18) e hanno così infilato il terzo successo consecutivo in questa rassegna continentale di categoria. La nostra Nazionale si conferma al secondo posto nel gruppo II in quel di Podgorica (Montenegro), alle spalle della Spagna (3 vittorie, 9 punti contro gli 8 degli azzurri).

L’Italia tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare la Finlandia e compiere un ulteriore passo verso la qualificazione alle semifinali. A mettersi in luce sono stati soprattutto gli attaccanti Gianluca Cremoni (14 punti), Simone Bertoncello (10, 4 muri) e Manuel Zlatanov (6). Bene anche il centrale Lorenzo Ciampi (8) affiancato da Andrea Ruzza (5).

Foto: CEV