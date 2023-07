Beach volley, World Tour 2023. Bianchin/Scampoli concedono il bis a Messina! Orsi Toth/Bianchi seconde, Dal Cors/Viscovich terzi

Oro, argento e bronzo! L’Italia chiude con tre podi il secondo torneo italiano del circuito mondiale sulla sabbia siciliana di Messina. In campo femminile Margherita Bianchin e Claudia Scampoli conquistano la loro seconda vittoria stagionale dopo quella di Lecce e la quinta in carriera aggiudicandosi una finale tutta italiana contro Reka Orsi Toth, al terzo podio in due anni e Giada Bianchi al primo podio della carriera.

In campo maschile il derby si sarebbe dovuto disputare nella finale per il terzo posto che è andato alla coppia composta da Gianluca Dal Corso, al sesto podio in carriera e Marco Viscovich, al primo podio in carriera contro Benzi/Bonifazi che hanno rinunciato e non sono riusciti a ripetere l’exploit di Lecce.

Nel torneo femminile Bianchin/Scampoli in mattinata avevano sconfitto 2-0 (21-14, 21-11) in semifinale le ceche Lorenzova/Zolnercikova, mentre Orsi Toth/Bianchi avevano avuto la meglio 2-0 (21-19, 21-17) sulle svizzere Bentele/Lutz. In finale Bianchin/Scampoli hanno fatto valere la loro maggiore esperienza vincendo il derby italiano 2-0 (21-18, 21-18) con una bella resistenza delle connazionali Orsi Toth/Bianchi alla prima finale in carriera. Terzo gradino del podio per le svizzere Bentele/Lutz che hanno battuto 2-0 (21-10, 21-11) le ceche Lorenzova/Zolnercikova.

Nel torneo maschile azzurri sconfitti in semifinale. Benzi/Bonifazi si sono arresi di fronte agli argentini Amieva/Aveiro che hanno vinto 2-0 (21-15, 21-12) , mentre Dal Corso Viscovich hanno perso 2-0 (21-18, 21-19) la sfida contro gli austriaci Schnetzer/Petutschnig. Niente finale per il terzo posto con Benzi/Bonifazi non al meglio fisicamente che hanno rinunciato, lasciando via libera al primo podio assieme di Dal Corso/Viscovich. La vittoria è andata agli argentini Amieva/Aveiro che hanno sconfitto 2-1 (21-15, 17-21, 15-8) gli austriaci Schnetzer/Petutschnig.

Foto Fivb