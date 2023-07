Basket femminile, Europei Under 18 2023: Italia sconfitta dal Portogallo nella seconda gara del girone

Arriva la prima sconfitta per l’Italia in questi Europei Under 18 2023 di scena a Konya, in Turchia. Le azzurre allenate da Giovanni Lucchesi sono state superate per 59-75 dal Portogallo, che conferma quanto di buono già fatto vedere durante la partita vinta di 15 punti (66-51) contro il Belgio ieri. Protagoniste assolute Ines Neto e Clara Silva: 22 punti per l’una, 25 e 11 rimbalzi per l’altra. In casa tricolore 12 di Ginevra Cedolini.

Il primo quarto, almeno inizialmente, vede le due squadre con ben poca vena offensiva per due minuti. Poi gli attacchi iniziano a girare, con l’Italia che ha tante protagoniste e il Portogallo che si appoggia molto a Neto. Dopo il 17-19 del primo quarto e il 22-22 del secondo, e poi ancora 26-28 dopo 15 minuti, un gioco da quattro punti di Neto inizia ad aprire la voragine: liberi in serie suoi e di Silva, poi le triple di Djalo e Duarte de Sousa e le azzurre precipitano sul -20 all’intervallo (27-47).

Le lusitane, con Pinheiro dall’arco, toccano il +25 nel terzo periodo, approfittando di un’Italia che appare spaesata in attacco. C’è però una reazione dal 37-60 che prende la forma di un parziale di 8-2 firmato Cedolini, Fantini e Aghilarre (45-62 a 10′ dal termine), e in effetti una piccola chance di rientro arriva sul 53-65. Non viene sfruttata, e allora Djalo e Silva rimettono in controllo la situazione. Finisce 59-75. Domani alle 15:30 con il Belgio si gioca per il secondo posto nel girone; in qualsiasi caso negli ottavi ci sarà una tra Ungheria e Turchia.

ITALIA-PORTOGALLO 59-75

ITALIA: Giacchetti, Lucantoni* 5, Aghilarre 11, Cappellotto 2, Lussignoli* 7, Bernardi* 5, Tempia* 7, Sammartino 2, Cedolini 12, Fantini 6, Piatti* 2. All. Lucchesi

PORTOGALLO: Djalo* 12, Nazario 3, Dias*, Freire da Silva, Neto* 22, Pereira, Duarte de Sousa 6, Andorinho, Chiquemba 1, Ferreira, Silva* 25, Pinheiro* 6. All. Pinto

Foto: fiba.basketball