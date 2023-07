Beach volley, Campionato Italiano 2023. Scampoli/Bianchin puntano la Coppa Italia! Sacripanti/Cecchini in semifinale

Prima giornata di gare all’insegna dello spettacolo, come da previsione, nella terza tappa del Campionato Italiano che, oltre ad assegnare tanti punti per la conquista del titolo tricolore, mette in palio anche la Coppa Italia sulla sabbia di Montesilvano in Abruzzo. Qualche sorpresa, qualche novità, diverse conferme e un pizzico di argentino nella sessione odierna della tappa abruzzese del circuito tricolore.

In campo maschile c’è una coppia argentina in semifinale: Amieva/Aveiro che ha fatto molto bene anche nei Futures europei e potrebbe puntare al successo, così come ci proveranno Sacripanti/Cecchini che hanno trovato una grande giornata e sono l’altra coppia già in semifinale. La conferma arriva da due ragazzi come Luisetto e Spadoni che, dopo il terzo posto di Palinuro, hanno fatto vittime importanti anche oggi (Abbiati/Andreatta e Windisch/Marchetto) usciti entrambi per mano loro. In corsa ci sono ancora Benzi/Bonifazi, Manni/Vanni e Dal Corso/Viscovich, altre tre coppie che potranno dire la loro fino alla fine della stagione.

In campo femminile la sorpresa arriva dalla Romagna, con la coppia Leonardi/Balducci che, proveniente dalle qualificazioni, è già in semifinale e proverà a centrare il primo podio. L’altra coppia semifinalista è quella più attesa, Scampoli/Bianchin, reduci dall’eliminazione al primo turno a Gstaad e protagoniste di un tris di vittorie oggi. La ritrovata coppia Benazzi/Breidenbach tenterà di agguantare il posto in semifinale affrontando nell’ultimo turno dei perdenti le coriacee Franzoni/Gili. Nell’altra sfida di fronte Mattavelli/Puccinelli e Gradini/Frasca.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Ingrosso/Marta-Francesconi/Carpita 2-0 (21-13, 21-9), Mussa/Acerbi-Di Silvestre/Ceccoli 0-2 (19-21, 19-21), Geromin/Camozzi- Santini/Baci 2-0 (21-10, 21-15), Martino/Caminati-Titta/Salema 2-0 (24-22, 21-18), Pizzileo/Pizzileo-Rossetti/Travi 2-0 (31-29, 21-17), Ulisse/Carucci-Marcotullio/Cappio 1-2 (18-21, 22-20, 8-15), Cravera/Crusca-Bertoli/Lancellotti 2-0 (21-18, 21-18), Zoli/Monti-Bellomo/Mazzotti 0-2 (15-21, 21-23), Pinali/De Leo-Manni/Vanni 0-2 (10-21, 20-22),

Secondo turno qualificazioni: Krumins/Kessler-Tarsi/Bellucci 0-2 (0-21, 0-21), Ingrosso/Marta-Di Silvestre(Ceccoli 2-0 (21-19, 21-15), Geromin/Camozzi-Martino/Caminati 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Siccardi/Seregni-Pizzileo/Pizzileo 2-0 (21-17, 21-17), Marcotullio/Cappio-Cravera/Crusca 1-2 (21-18, 19-21, 20-22), Bellomo/Mazzotti-Manni/Vanni 0-2 (14-21, 10-21)

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Coser/Armellini 2-0 (21-16, 21-10), Bigarelli/Podestà-Spadoni/Luisetto 1-2 (19-21, 21-17, 9-15), Amieva/Aveiro-Cravera/Crusca 2-0 (21-19, 21-12), Ingrosso Paolo/Marta-Alfieri/Dal Molin 2-0 (22-20, 21-16), Andreatta/Abbiati-Caminati/Martino 1-2 (21-15, 17-21, 14-16), Siccardi/Seregni-Sacripanti(Cecchini 0-2 (11-21, 17-21), Marchetto/Windisch-Manni/Vanni 0-2 (18-21, 17-21), Tarsi/Bellucci-Benzi/Bonifazi 0-2 (14-21, 15-21)

Secondo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Spadoni/Luisetto 2-0 (21-19, 21-19), Amieva/Aveiro-Ingrosso/Marta 2-0 (21-15, 21-15), Martino/Caminati-Sacripanti/Cecchini 1-2 (21-13, 19-21, 14-16), Manni/Vanni-Benzi/Bonifazi 0-2 (10-21, 11-21).

Primo turno perdenti: Tarsi/Bellucci-Marchetto/Windisch 0-2 (16-21, 16-21), Siccardi/Seregni-Andreatta/Abbiati 0-2 (19-21, 17-21), Alfieri/Dal Molin-Cravera/Crusca 0-2 (0-21, 0-21), Bigarelli/Podestà-Coser/Armellini 2-0 (21-17, 21-19).

Secondo turno perdenti: Marchetto/Windisch-Ingrosso/Marta 2-1 (22-20, 21-23, 15-10), Andreatta/Abbiati-Spadoni/Luisetto 1-2 (20-22, 28-26, 13-15), Cravera/Crusca-Manni/Vanno 0-2 (14-21, 18-21), Bigarelli/Podestà-Martino/Caminati 1-2 (21-14, 17-21, 7-15)

Terzo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Amieva/Aveiro 1-2 (21-13, 24-26, 9-15), Sacripanti/Cecchini-Benzi/Bonifazi 2-1 (16-21, 21-16, 15-12)

Terzo turno perdenti: Marchetto/Windisch-Spadoni/Luisetto 1-2 (22-20, 6-21, 0-15), Manni/Vanni-Martino/Caminati 2-0 (21-11, 21-17).

Quarto turno perdenti: Spadoni/Luisetto-Benzi/Bonifazi, Manni/Vanni-Dal Corso/Viscovich

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Mattavelli/Puccinelli-Rastelli/Gennari 2-1 (21-14, 17-21, 15-9), Massi/Colombi-Scalvini/Pedretti 2-0 (21-17, 21-13), Sanguigni/Tamagnone-Magi/Ujka 2-0 (21-17, 21-15), Shpuza/Cimmino-Saguatti/Godenzoni 1-2 (22-24, 21-14, 21-23), Leonardi/Balducci-Giovine/Ponso 2-0 (21-11, 21-7), Pastorino/Montedoro-Caricchia/Pizzato 2-0 (21-15, 21-11), Rottoli/Piccoli-AMrchelli/Diego 2-0 (21-7, 21-17), Di Prima/Guglielmo.Maur/Merchelli 2-0 (21-13, 21-16), Pratesi/Orsi Toth-Tallevi Diotallevi/Gabellini 2-0 (21-13, 21-13), Ditta/Sestini-De Vincenzo/Bisceglia 2-0 (21-15, 21-16), Giacosa/Moneta-Toti/Allegretti 0-2 (12-21, 15-21), Quagliotti/Baldizzone-Lantignotti/Galazzo 0-2 (12-21, 14-21).

Secondo turno qualificazioni: Mattavelli/Puccinelli.Massi/Colombi 2-1 (21-12, 19-21, 15-10), Sanguigni/Tamagnone-Saguatti/Godenzoni 0-2 (16-21, 15-21), Leonardi/Balducci-Pastorino/Montedoro 2-0 (21-18, 21-12). Rottoli/Piccoli-Di Prima/Guglielmo 2-0 (21-11, 21-16), Pratesi/Orsi Toth-Ditta/Sestini 1-2 (17-21, 23-21, 14-16), Toti/Allegretti-Lantignotti/Galazzo 2-0 (21-19, 21-13)

Primo turno: Benazzi/Breidenbach-Saguatti/Godenzoni 2-0 (21-19, 21-12), Mattavelli/Puccinelli-Franzoni/Gili 2-1 (22-20, 18-21, 16-14), Najul/Peralta-Leonardi/Balducci 0-2 (20-22, 13-21), Ditta/Sestini-Arcaini/They 2-1 (21-15, 14-21, 16-14), Gradini/Frasca-Sanguigni/Tamagnone 2-0 (21-14, 21-18), Rottoli/Piccoli-Annibalini/Barboni 2-0 (21-16, 21-12), Mancinelli/Bianchi-Tega/Pelloia 2-1 (11-21, 21-18, 15-12), Toti/Allegretti-Scampoli/Bianchin 1-2 (19-21, 21-16, 13-15)

Secondo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Mattavelli/Puccinelli 2-0 (21-16, 21-18), Leonardi/Balducci-Ditta/Sestini 2-0 (21-18, 24-22), Gradini/Frasca-Rottoli/Piccoli 2-0 (21-14, 22-20), Mancinelli/Bianchi-Scampoli/Bianchin 1-2 (21-19, 17-21, 13-15)

Primo turno perdenti: Toti/Allegretti-Pega/Pelloia 2-1 (18-21, 21-18, 15-11), Annibalini/Barboni-Sanguigni/Tamagnone 2-0 (21-14, 25-23), Arcaini/They-Najul/Peralta 2-1 (19-21, 21-17, 15-13), Franzoni/Gili-Saguatti/Godenzoni 2-0 (21-19, 21-19)

Secondo turno perdenti: Toti/Allegretti-Ditta/Sestini 2-1 (16-21, 21-15, 15-4), Annibalini/Barboni-Mattavelli/Puccinelli 1-2 (19-21, 21-15, 10-15), Arcaini/They-Mancinelli/Bianchi 0-2 (18-21, 12-21), Franzoni/Gili-Rottoli/Piccoli 2-1 (16-21, 21-16, 18-16)

Terzo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Leonardi/Balducci 0-2 (18-21, 16-21), Gradini/Frasca-Scampoli/Bianchin 0-2 (17-21, 24-26)

Terzo turno perdenti: Toti/Allegretti-Mattavelli/Puccinelli 0-2 (16-21, 11-21), Mancinelli/Bianchi-Franzoni/Gili 0-2 (17-21, 17-21)

Quarto turno perdenti: Mattavelli/Puccinelli-Gradini/Frasca, Franzoni/Gili-Benazzi/Breidenbach

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla