Beach volley, Campionato Italiano 2023. I “soliti noti” Benazzi/Breidenbach e Benzi/Bonifazi concedono il bis a Cirò Marina

Doppio bis sulla sabbia di Cirò Marina dove è andato in scena nel week end il sesto appuntamento del Campionato Italiano di beach volley. In campo femminile Sara Breidenbach e Giada Benazzi hanno vinto il loro secondo torneo assieme dopo il trionfo di Catania una settimana fa (per Benazzi si tratta del terzo successo stagionale, compreso quello con Lantignotti ad Albissola), mentre tra gli uomini Benzi/Bonifazi hanno conquistato il loro secondo torneo stagionale dopo la vittoria nella Coppa Italia e tappa Gold di Montesilvano.

Tra le donne sfida tra ex compagne in finale: da una parte Benazzi e Bredienbach e dall’altra Lantignotti e Reka Orsi Toth, alla loro prima finale assieme. Partita tiratissima e vittoria al terzo set per le trionfatrici di Catania che si sono imposte in tre set: perso il primo piuttosto nettamente 13-21, Benazzi/Breidenbach hanno pareggiato il conto con un sofferto 21-18 e poi si sono aggiudicate il tie break con il punteggio di 15-12.

Terzo gradino del podio per Franzoni/Gili che hanno sconfitto nella finale per il bronzo 2-0 (21-14, 21-17) Annibalini/Barboni. Così l’ultimo turno del tabellone perdenti: Toti/Allegretti-Franzoni/Gili 1-2 (20-22, 22-20, 13-15), Benazzi/Breidenbach-Sestini/Ditta 2-0 821-14, 21-16). Così le semifinali: Benazzi/Breidenbach-Annibalini/Barboni 2-1 (19-21, 21-18, 15-12), Lantignotti/Orsi Toth-Franzoni/Gili 2-0 (21-11, 21-16).

In campo maschile Benzi/Bonifazi avvicinano l’obiettivo scudetto per suggellare una stagione già ottima così. A Cirò Marina è arrivato il secondo successo nel circuito tricolore con la vittoria in finale contro Dal Corso/Viscovich al termine di una sfida spettacolare conclusa in due set: 24-22 il primo set, tiratissimo, e 21-17 il secondo parziale. Terzo gradino del podio per Marchetto/Windisch he nella finale di consolazione hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-19) i sempre più presenti ad alto livello Spadoni/Luisetto.

Così l’ultimo turno perdenti: Bigarelli/Podestà-Benzi/Bonifazi 0-2 (15-21, 18-21), Ingrosso/Dal Molin-Dal Corso/Viscovich 1-2 (31-29, 13-21, 9-15). Così le semifinali: Benzi/Bonifazi-Spadoni/Luisetto 2-0 (21-11, 21-15), Dal Corso/Viscovich-Marchetto/Windisch 2-1 (21-12, 17-21, 15-10).

Foto Fivb