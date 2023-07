Beach volley, Campionato Italiano 2023. A Cirò Marina si danno battaglia i pretendenti allo scudetto! Carlotta Cambi in main draw

Giro di boa superato nel percorso del Campionato Italiano 2023 di beach volley e il torneo di Cirò Marina, sesta tappa del circuito tricolore, si preannuncia come un appuntamento importante per i candidati al successo finale nella graduatoria per lo scudetto.

Ieri le qualificazioni (non particolarmente affollate) che, in campo femminile, hanno premiato l’alzatrice Carlotta Cambi che ha giocato in coppia con Lo Re. In campo maschile nessuna sorpresa e da oggi le sfide del tabellone principale con Dal Corso/Viscovich e Benzi/Bonifazi teste di serie numero uno e due in campo maschile e Breidenbach/Benazzi, vincitrici a Catania, teste di serie numero uno nel torneo femminile.

TORNEO FEMMINILE

Secondo turno qualificazioni: Giacosa/Boscolo-Bye, Richiusa/De Luca-Ferrarini/Meniconi 0-2 (17-21, 20-22), Tagliapietra/Panfili-Cambi/Lo Re 1-2 (23-21, 12-21, 5-15), Colombi/Massi-Bye, Panetta/Sgarbossa-Ruffini/Malacrida 0-2 (16-21, 12-21), Pastorino/Montedoro-Bye

Primo turno: Benazzi/Breidenbach-Cicola/Angeloni, Toti/Allegretti-Sanguigni/Tamagnone, Orsi Toth/Lantignotti-Colombi/Massi, Ruffini/Malacrida-Mancinelli/Bianchi, Annibalini/Barboni-Ferrarini/Meniconi, Pastorino/Montedoro-Rottoli/Piccoli, Sestini/Ditta-Giacosa/Boscolo, Cambi/Lo Re-Franzoni/Gili

TORNEO MASCHILE

Secondo turno qualificazioni: Giuliani/Ulisse-Bye, Rugna/Iorno-Garuti/Mingarelli 2-0 (21-10, 21-18), Camerani/Bellucci-Asteriti/Asteriti 2-0 (21-8, 21-9), Pozzi/Fioretta-Bye, D’Amico/Davoli-Robustelli/Leonelli 0-2 (18-21, 24-26), Bertoli/Lancellotti-Bye

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Rugna/Iorno, Cravera/Crusca-Vanni/Manni, Bigarelli/Podestà-Bertoli/Lancellotti, Pozzi/Fioretta-Spadoni/Luisetto, Geromin/Sacripanti-Camerani/Bellucci, Giuliani/Ulisse-Marchetto/Windisch, Ingrosso/Dal Molin-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti, Robustelli/Leonelli-Benzi/Bonifazi.

Foto Fivb