Basket, Europei Under 20: l’Italia sbaglia troppo e perde all’esordio col Belgio

Hanno preso il via gli Europei Under 20 di basket in Grecia e ad Heraklion è scesa in campo la nazionale italiana che ha sfidato il Belgio all’esordio. Per gli azzurri, inseriti nel gruppo A, dopo i belgi sarà la volta di affrontare Israele domani, domenica 9 luglio, e infine la Turchia, lunedì 10 luglio, a chiudere la prima fase del torneo. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, con le due squadre che si equivalgono, anche se è l’Italia a provare a fare il match e a tentare di allungare con una tripla di Nicola Berdini per il 15-10. Reagisce il Belgio che impatta il risultato, ma ancora una tripla, questa volta di Davide Casarin, rilancia gli azzurri, che scappano sul +7 e vanno al primo stop avanti 22-15.

Controparziale del Belgio a inizio secondo quarto che recupera in meno di due minuti fino al -1. Insistono i belgi, è bloccata l’Italia e arriva dalla lunetta il sorpasso e serve un canestro di Nicola Giordano per ritrovare i punti. Si lotta, però, nuovamente punto a punto e gli azzurri si affidano nuovamente ai canestri da oltre l’arco per provare a riallungare. Risponde colpo su colpo il Belgio, ma come nel primo quarto nell’ultimo minuto del tempo l’Italia trova un paio di palloni rubati e va al riposo lungo avanti 37-33.

Parte decisamente meglio il Belgio nella ripresa, che con un parziale di 7-0 va in vantaggio. Faticano gli azzurrini a reagire, anche se restano attaccati nel punteggio. Una tripla di Mennes e un canestro di De Ridder firmano, però, il +5 belga e Italia che ora è costretta a inseguire e ricucire il gap. Ancora una volta, però, è il finale di quarto a sorridere agli azzurri, che prima trovano la tripla con Tommaso Fantoma, poi rubano palla con Ivan Onojaife ed è ancora Fantoma ad andare a segno per il pareggio. Ancora un furto di Onojaife e secondo assist consecutivo per Leonardo Faggian che libera Andrea Loro per il vantaggio azzurro. Segna il Belgio e si va all’ultimo stop sul 54-54.

Tutto da rifare, dunque, e ultimo quarto che inizia praticamente dallo zero a zero. E i primi punti sono del Belgio dalla lunetta, con l’Italia che fatica e match che vede tanti errori e tanti falli. Una tripla vale il +5 per gli avversari, con gli azzurri che in due minuti non hanno ancora trovato la via del canestro. Si blocca con Berdini la squadra azzurra, poi un fallo su Nicolo Virginio manda il giocatore tre volte in lunetta per un 1/3 che vale il -2. Un canestro di Casarin impatta il discorso a poco più di 6’ alla fine. Un bel canestro di Berdini vale il sorpasso, poi però occasione persa su un pallone rubato e giocata da tre punti per il Belgio che torna avanti. Un paio di fischi arbitrali penalizzano l’Italia e Belgio che così scappa via sul +6. Sbagliano troppo gli azzurri al tiro e match che così scivola via. Vince, dunque, il Belgio che si impone 72-64 in una partita che gli azzurri hanno perso nella ripresa.

Foto: fiba.basketball