Basket, Milos Teodosic saluta la Virtus Bologna e torna a casa: firma alla Stella Rossa

Era una notizia ormai nell’aria da settimane, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi. Milos Teodosic non è più un giocatore della Virtus Segafredo Bologna; il serbo ha annunciato pochi minuti fa l’interruzione del suo rapporto con le Vu Nere, dove era arrivato nel 2019 ed è rimasto quattro stagioni tra numeri e magie.

Per anni il serbo è stato uno dei migliori, se non il migliore playmaker d’Europa, ricoprendo il ruolo di leader prima dell’Olympiakos e poi del CSKA Mosca, dove riuscì finalmente a vincere l’Euroleague nel 2015/2016. Nel 2017 l’avventura in NBA con i Los Angeles Clippers, in cui ha fatto solo intravedere il suo talento, venendo tagliato dopo un anno e mezzo.

Poi la storia d’amore con la Virtus Bologna, con un contratto prima biennale e poi rinnovato per due volte, nell’estate del 2021 e in quella del 2022. Sulle sue spalle la Virtus è tornata di nuovo grande, tornando a vincere per due volte la Supercoppa Italiana, l’Eurocup 2021/22 che ha permesso il ritorno in Euroleague della squadra, e soprattutto il campionato italiano 2020/21. Per lui il ritorno a casa alla Stella Rossa di Belgrado.

“A tutta la Virtus vorrei dire grazie. Grazie per la possibilità e l’onore che mi avete dato di indossare la canotta della Virtus e di essere protagonista di alcuni grandi momenti. Per questi quattro anni speciali un grande grazie al Presidente Massimo Zanetti! Grazie per avermi dato la possibilità di lavorare con due grandi allenatori, Aleksandar Djordjevic e Sergio Scariolo, è significato molto per me questo perché ho avuto la possibilità di imparare ancora qualcosa di nuovo. Ricorderò questi quattro anni con il sorriso grazie anche a tutti i collaboratori del club e ovviamente grazie ai tifosi della Virtus. Ci siete stati sempre, al di là del risultato, regalando sempre tifo e cori. Per ultimo ma molto importante, grazie a tutti i miei compagni di squadra! Sono sicuro che ci rincontreremo in futuro e non vedo l’ora!” queste le parole del serbo per salutare il pubblico di Bologna.

IL POST DI ADDIO DI MILOS TEODOSIC E LA FIRMA ALLA STELLA ROSSA

