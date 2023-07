Calcio femminile, Mondiali 2023: le convocate dell’Italia tra novità, sorprese ed esclusioni eccellenti

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 20 luglio al 20 agosto andrà in scena la fase finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. La rassegna iridata si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda, in un campionato allargato da 24 a 32 squadre partecipanti.

L’Italia di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo G, con Svezia, Sudafrica e Argentina. L’esordio delle nostre portacolori sarà lunedì 24 luglio ad Auckland contro la formazione argentina. L’obiettivo sarà quello di imporsi per mettere fieno in cascina. Sabato 29 luglio, le ragazze nostrane affronteranno la compagine sudafricana a Wellington e il target sarà il medesimo. A chiusura della prima fase, il 2 agosto, la super sfida contro la Svezia, sempre a Wellington.

Sulla carta, le giocatrici di Bertolini possono ambire al secondo posto del raggruppamento e all’accesso degli ottavi di finale dove però l’incrocio sarà con il Girone E, quello con gli Stati Uniti (detentori del titolo), l’Olanda (finalista all’ultimo Mondiale), il Portogallo e il Vietnam.

Nel roster delle convocate c’è un tratto distintivo: nove calciatrici della Juventus e 8 della Roma. Chiaramente, le due squadre che hanno caratterizzato la stagione conclusa avranno una notevole rappresentanza tra le fila tricolori. In questo contesto, la CT ha cercato di mixare l’esperienza di alcune e la voglia di emergere delle giovani che spiccano per capacità tecniche. Cristiana Girelli, top-scorer in azzurro con 53 reti, è il riferimento dentro e fuori dal campo per il gruppo italiano, potendo ricoprire diversi ruoli nell’idea di calcio della selezionatrice.

A proposito di esperienza, hanno fatto non poco rumore i tagli di Sara Gama, Martina Rosucci, Aurora Galli, Valentina Bergamaschi e di Martina Piemonte che nel passato più o meno recente avevano dato certe garanzie, ma a quanto pare l’allenatrice nostrana ha deciso di virare su altro come le giovani Chiara Beccari, Emma Severini e Giulia Dragoni.

A colpire soprattutto è la presenza di quest’ultima, classe 2006, diventata la prima calciatrice straniera entrata nella mitica “Cantera” del Barcellona. Le sue qualità in mezzo al campo non sono di certo sfuggite al Barça, che anche per questo ha scelto di investirci in maniera importante. Aspetti che hanno destato una certa attenzione anche in Bertolini.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma)

Foto: LaPresse