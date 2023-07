ATP Washington 2023: Fritz e Tiafoe guidano il seeding, al via molte mine vaganti

Si svolgerà da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2023 l’ATP 500 di Washington, interessante evento sul cemento statunitense che sarà utile per molti anche per prepararsi al meglio in vista dei grandi impegni di agosto, ovvero i Masters 1000 di Toronto e Canada e poi ovviamente gli US Open, ultimo slam stagionale che andrà in scena dal 28 agosto al 9 settembre.

Il tabellone è stato definito ieri. I primi due del seeding per questo torneo saranno gli statunitensi Taylor Fritz (n.9 al mondo) e Frances Tiafoe (n.10 del ranking). Entrambi beneficeranno di un bye al primo turno, come tutte le sedici teste di serie, e proveranno poi ad andare in fondo a un torneo che non ha regalato loro grandi soddisfazioni in passato. Fritz non si è mai infatti spinto oltre gli ottavi nelle sue tre partecipazioni (e attenzione al possibile terzo turno contro il britannico Andy Murray), mentre Tiafoe ha raggiunto massimo i quarti (l’anno scorso, quando perse poi contro l’australiano Nick Kyrgios per 6-7 7-6 6-2).

Le teste di serie numero 3 e 4 saranno invece il canadese Felix Auger-Aliassime (n.12 ATP) e il polacco Hubert Hurkacz (n.18 al mondo). Il primo sta vivendo una stagione difficilissima e cercherà di ottenere un buon risultato per prendere un po’ di fiducia in vista del futuro, mentre il secondo giocherà il suo primo torneo dopo Wimbledon (dove è stato eliminato agli ottavi dal serbo Novak Djokovic) e andrà a caccia del bersaglio grosso.

Tra i quattro giocatori appena citati potrebbe esserci il vincitore del torneo, ma non è detto perché ci sarà anche una concorrenza ampia e agguerrita che proverà a compiere l’impresa. Tra questi i più pericolosi sembrano essere il bulgaro Grigor Dimitrov, il francese Adrian Mannarino, che ha recentemente vinto il torneo ATP 250 di Newport, e la sorpresa di Wimbledon Christopher Eubanks, ma attenzione anche agli statunitensi Sebastian Korda, Ben Shelton e Maxime Cressy, al britannico Daniel Evans e al giapponese Kei Nishikori, che sta entrando sempre più in condizione dopo uno stop di due anni. Da segnalare che non ci saranno italiani al via in questo torneo.

Qui di seguito il tabellone completo dell’ATP 500 di Washington.

IL TABELLONE DELL’ATP 500 DI WASHINGTON

Fritz (USA) [1]-Bye

Qualificato-Purcell (AUS)

Vukic (AUS)-Nakashima (USA)

Bye-Murray (GBR) [15]

Eubanks (USA) [11]-Bye

Harris (RSA)-Nishikori (JPN) [WC]

Anderson (RSA) [WC]-Thompson (AUS)

Bye-Mannarino (FRA) [7]

Hurkacz (POL) [4]-Bye

Qualificato-Mmoh (USA)

Giron (USA)-Albot (MDA)

Bye-Wolf (USA) [16]

Griekspoor (NED) [12]-Bye

Moutet (FRA)-Broady (GBR)

Monfils (FRA) [WC]-Qualificato

Bye-Bublik (KAZ) [6]

Dimitrov (BUL) [5]-Bye

McDonald (USA)-Schwartzman (ARG)

Ruusuvuori (FIN)-Lestienne (FRA)

Bye-Nishioka (JPN) [10]

Humbert (FRA) [13]-Bye

Daniel (JPN)-Kokkinakis (AUS)

Watanuki (JPN)-Wu (CHN)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [3]

Korda (USA) [8]-Bye

Cressy (USA)-Shevchenko

Qualificato-Barrere (FRA)

Bye-Evans (GBR) [9]

Shelton (USA) [14]-Bye

Qualificato-Gomez (ECU)

Karatsev-qualificato

Bye-Tiafoe (USA) [2]

Foto: LaPresse