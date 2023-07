ATP Atlanta 2023, Taylor Fritz batte Nishikori e approda in semifinale. Humbert sorprende de Minaur

Ci si avvicina a grandi falcate all’ultimo atto del torneo di Atlanta. Sul cemento americano, in un torneo di preparazione in vista degli US Open che inizieranno tra un mese, Taylor Fritz prosegue nel proprio incedere. Il californiano (n.9 del mondo) ha sconfitto in maniera piuttosto netta il giapponese Kei Nishikori (ex top-10) sullo score di 6-4 6-2. Troppa la differenza tra i due in termini di velocità di palla e lo statunitense ha prevalso.

Fritz accede alle semifinali dove incontrerà il connazionale J.J. Wolf (n.46 del ranking), impostosi per 6-2 6-3 contro il tedesco Domink Koepfer (n.88 ATP). Si prospetta una sfida all’insegna della potenza tra i due americani e non è affatto scontato che il top-10 ne esca vincitore.

Nella notte italiana gli altri due match dei quarti di finale hanno sorriso all’australiano Aleksandar Vukic (n.82 del ranking) e al francese Ugo Humbert (n.38 ATP): il primo ha battuto l’americano Christopher Eubanks (n.32 del mondo) per 6-4 6-4, mentre il mancino francese ha sorpreso l’altro australiano Alex de Minaur (n.17 del ranking), a segno per 7-6 (4) 6-3. Si profila un bell’incrocio nel penultimo atto tra il transalpino e Vukic.

