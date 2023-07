Golf, PGA Tour: tre uomini in testa al 3M Open, second round sospeso per il maltempo

Le avverse condizioni climatiche rallentano nuovamente l’avanzare del 3M Open, torneo del PGA Tour che si sta disputando sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota. Così come il primo, anche il secondo round viene interrotto quando moltissimi giocatori dovevano ancora completare le 18 buche del giorno.

Al momento la classifica vede tre leader col punteggio di -10: un trio tutto a stelle e strisce composto da Lee Hodges, leader già dopo il primo turno, Kevin Streelmann e J.T. Poston. Se questi ultimi due hanno potuto completare il proprio round, approfittando anche di condizioni più clementi, Hodges si è dovuto fermare mentre era in green alla buca 9.

Quattro i giocatori che condividono la quarta posizione col punteggio di -9. L’elenco comprende l’argentino Emiliano Grillo, i due statunitensi David Lipsky e Tyler Duncan, insieme al giapponese Hideki Matsuyama. I primi due citati sono a “pieni colpi”, mentre gli altri due sono stati fermati rispettivamente alla 11 ed alla 12.

La classifica per ora sorride anche a JJ Spaun e Billy Horschel, ottavi a -8, ma anche a Tony Finau, uno dei giocatori dell’enorme gruppo dei decimi a -7. Decisamente meno rosea la situazione per Justin Thomas, ormai praticamente certo di non superare il taglio e di non accedere agli ultimi due giorni di gara.

Foto: LaPresse