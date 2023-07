ATP Umago 2023, Lorenzo Sonego piega nel derby Marco Cecchianato e approda ai quarti

Concluso il programma di giornata nell’ATP di Umago e sulla terra rossa croata il derby italiano tra Marco Cecchinato (n.96 del ranking) e Lorenzo Sonego (n.43 ATP) è stato vinto dal piemontese con il punteggio di 6-1 7-6 (7). Dopo aver subito l’iniziativa nel primo parziale, il siciliano ha reagito quando si è trovato sotto di un break, trascinando Sonego al tie-break. Tanta tensione, ma alla fine è stato il giocatore più forte a trionfare. Sonny, testa di serie n.2 del tabellone, giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar nei quarti di finale.

Nel primo set c’è un solo giocatore in campo. Sonego, con la combinazione servizio e dritto, non lascia scampo al palermitano, messo in difficoltà dai colpi dell’avversario. Il piemontese vola sul 4-0 e ha sempre il pallino del gioco in mano. Non è un caso che la chiusura della frazione arrivi in appena 28′ di gioco sul 6-1.

Nel secondo set l’inizio pare dar seguito a quanto visto e sentito, tenuto conto del break di Sonego nel quarto game. Cecchinato però non ci sta e, trovando alcune delle sue variazioni, mette in difficoltà il torinese che perde il servizio. Il parziale si sviluppa sul filo dell’equilibrio ed è il tie-break a decidere. Il classe ’95 del Bel Paese, in scambi particolarmente tesi, risolve i problemi proposti da Cecchinato e sullo score di 9-7 fa calare il sipario.

Leggendo le statistiche, il piemontese ha chiuso con il 74% delle prime di servizio in campo da cui ha raccolto l’80% dei punti, mentre con la seconda il 57%. Notevole anche il 50% dei punti in risposta di Lorenzo rispetto alla seconda in battuta del siciliano.

