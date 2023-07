WTA Palermo 2023: Lucia Bronzetti subisce la rimonta di Erika Andreeva e saluta la Sicilia

Lucia Bronzetti esce di scena all’esordio del WTA 250 di Palermo. E per lei questa sconfitta ha più di un motivo per essere difficile da digerire: non solo per la rimonta della russa Erika Andreeva (4-6 6-0 6-2 in oltre 2 ore e 40 minuti), ma anche perché la difesa della finale conquistata un anno fa, nei fatti, si conclude senza neanche aver avvicinato l’obiettivo.

Il primo set corre su una coppia di canovacci perenni: scambi lunghi e tanto equilibrio a ogni game. Se ne accorgono entrambe le giocatrici: una palla break per parte nel primo turno di battuta, poi la prima a cercare l’allungo è Andreeva, che alla quarta chance trova l’1-3. Recupera subito, e a zero, Bronzetti, dando inizio a un parziale di quattro giochi di fila. Gli ultimi due, paradossalmente, sono anche quasi i più semplici per le due, e per l’italiana è anche una buona notizia, perché dopo oltre un’ora arriva il 6-4.

Quel che in pochi s’aspettano sulle tribune del campo 6, riempite nei limiti della possibile capienza, è che la finalista del 2022 si ritrovi a subire una versione della russa più complessa da gestire, e alla quale iniziano a entrare numerose soluzioni precedentemente proibite. Decisivi per buona misura i primi due game, che da soli si portano via quasi mezz’ora; il break dello 0-2 di Andreeva la lancia verso quello che diventa uno 0-6 nel quale Bronzetti può davvero fare poco.

Anche il terzo set inizia con un serio pericolo per l’azzurra, che deve gestire un altro gioco lungo, il secondo, con annessa palla break prima di tenere la battuta e poi sorpassare con il servizio a disposizione. Di seguito, però, arrivano due break subiti in serie, con il tennis difensivo di Bronzetti che non riesce a bastare in più di un’occasione. Sul 2-5 arrivano anche tre match point per Andreeva; i primi due vedono la russa cadere in errori banali, ma sul terzo l’italiana manca di poco lungo il dritto.

In un match da ben 189 punti (83-106 Andreeva), a Bronzetti ciò che manca è la resa della prima, visto che pur servendone in campo il 65,4% contro il 63,4% della russa incide molto meno per punti vinti: 50%-65,4%.

