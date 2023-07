ATP Los Cabos 2023: si rivede Stefanos Tsitsipas, presenti anche Norrie e Pual

Il calendario ATP continua ad essere un po’ dimezzato tra la terra europea ed il cemento oltreoceano, ma si avvicina sempre di più quella parte di stagione che porta ai Masters 1000 americani e soprattutto allo US Open 2023. Il torneo di Los Cabos è proprio uno di quelli che serve come preparazione a questi eventi e che serve ai tennisti per riprendere confidenza con una superficie un po’ abbandonata in questi ultimi mesi di terra rossa ed erba.

In Messico non ci sarà il campione uscente Daniil Medvedev, mentre sarà presente Stefanos Tsitsipas, che ha ricevuto la testa di serie numero uno. Il greco riprende a giocare dopo Wimbledon e fare il suo esordio con il vincente del match tra l’australiano Rinky Hijikata e l’americano John Isner. Tsitsipas dovrà sicuramente stare attento all’eventuale quarto di finale con il cileno Nicolas Jarry, che sta vivendo la miglior stagione della carriera.

Nella parte bassa del tabellone al numero due c’è Cameron Norrie. Il britannico aveva raggiunto la finale lo scorso anno sul cemento messicano e proverà a ripetere almeno questo traguardo. Il tabellone sembra essere molto agevole, visto che l’ipotetico quarto è con il tedesco Dominik Koepfer.

Sicuramente tra i favoriti c’è anche Tommy Paul, ma l’americano non è stato per niente fortunato, visto che nella sua stessa parte di tabellone è stato inserito Alex De Minaur. Lo statunitense e l’australiano, salvo clamorose sorprese, dovrebbero giocarsi un posto in semifinale.

Foto: LaPresse