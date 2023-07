ATP Kitzbuehel 2023: vincono Ramos-Vinolas e Carballes Baena. Fuori subito Cecchinato

Si è aperto il torneo di Kitzbuehel. Purtroppo è terminata subito l’avventura di Marco Cecchinato sulla terra rossa austriaca, con il siciliano che è stato sconfitto immediatamente dal colombiano Daniel Elahi Galan con un doppio 6-2 in neanche un’ora di gioco. Cecchinato era anche l’unico azzurro presente in tabellone.

Ottima giornata per il tennis spagnolo, che ha visto le vittorie di Roberto Carballes Baena e Albert Ramos-Vinolas. Il primo ha superato l’argentino Guido Pella in due set con il punteggio di 6-2 6-4, mentre il secondo si è imposto sul peruviano Juan Pablo Varillas per 6-1 7-5.

Finisce subito anche l’avventura del primo tennista austriaco a scendere in campo. Nel torneo di casa Filip Misolic si è fatto rimontare dall’argentino Guido Andreozzi, che si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo due ore di gioco.

Eliminazione anche per il promettente francese Luca Van Assche, battuto dallo slovacco Alex Molcan per 6-4 6-3. Cerca di riprendersi l’argentino Sebastian Baez, che ha battuto il serbo Hamad Medjedovic per 6-4 6-2.

Foto: Lapresse