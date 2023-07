WTA Varsavia 2023, Lucrezia Stefanini si arrende dopo oltre tre ore: in semifinale ci va Siegemund

Ko per Lucrezia Stefanini contro la tedesca Laura Siegemund nei quarti di finale del WTA 250 di Varsavia (Polonia, cemento). In seguito alla sospensione per pioggia di ieri sul risultato di 1-1 30-0 e servizio per l’italiana, la partita è ricominciata stamattina e l’azzurra (n.108 al mondo) ha iniziato male con la sconfitta nel primo set. Poi Stefanini è riuscita a rialzarsi nel secondo parziale, ma nel set decisivo la nostra portacolori ha accusato la stanchezza e alla fine si è dunque dovuta arrendere a Siegemund (n.153 WTA) con il risultato finale di 6-7(5) 7-5 6-3 dopo tre ore e 24 minuti complessivi di gioco. Oggi pomeriggio la tedesca sfiderà in semifinale la sua connazionale Tatjana Maria.

Dopo la ripresa dal risultato di 1-1 30-0 e servizio per Stefanini, l’azzurra va subito vicina all’allungo, ma Siegemund annulla ben quattro palle break e poi sale sul 2-2. Caricata dal salvataggio, la tedesca strappa il servizio alla sua avversaria nel quinto gioco, ma subito dopo la nostra portacolori reagisce con grande determinazione e con addirittura tre game di fila (due break) vola sul 5-3. A questo punto sembra tutto apparecchiato per la vittoria del primo set per Stefanini, ma nel momento chiave l’azzurra si scioglie come ghiaccio al sole e, dopo aver sprecato un set point, subisce il rientro dell’avversaria, brava a trovare il break e ad agguantare poi il 5-5. Nei successivi due game le due tenniste tengono il servizio e il set arriva dunque al tie-break. Qui Siegemund parte meglio e si porta sul 5-1, poi Stefanini rimonta fino al 5-5, ma nella fase decisiva la tedesca è più lucida e si prende il primo set con il 7-5 del tie-break.

Stefanini non accusa il colpo e nel secondo parziale comincia decisamente meglio, salendo prima sul 2-0 e poi addirittura sul 5-2. Anche in questo caso pare quindi tutto deciso in favore della nostra portacolori, ma ancora una volta nel momento più importante l’azzurra perde lucidità e la sua avversaria ne approfitta per rientrare nuovamente sul 5-5. Nonostante la rimonta subita, Stefanini però non perde coraggio e nell’undicesimo gioco si prende il break che la porta a servire ancora una volta per il secondo set: stavolta l’italiana non trema nel suo turno di battuta e chiude il secondo parziale per 7-5.

La partita si sposta dunque al terzo e decisivo set, dove a iniziare con più determinazione è Siegemund, che sale sul 3-1 con il break nel quarto game. Stefanini inizialmente non vuole mollare e riprende subito la sua avversaria sul 3-3, ma poi la tedesca accelera con decisione nei successivi giochi e, complice anche qualche errore di troppo dell’azzurra dovuto probabilmente alla stanchezza, si va a prendere la vittoria con il 6-3 nel terzo set.

STATISTICHE – A fine incontro pesa tantissimo il fatto che Stefanini abbia vinto soltanto il 13% dei punti con la seconda di servizio in campo. Siegemund chiude il match con sei palle break convertite (come la nostra portacolori) e 114 punti totali (contro i 109 dell’italiana).

Foto: LaPresse