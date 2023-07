ATP Kitzbuehel 2023, Francesco Maestrelli cede a Juan Manuel Cerundolo nel primo turno delle qualificazioni

Si ferma al primo turno delle qualificazioni l’avventura di Francesco Maestrelli nel torneo ATP 250 di Kitzbuehel: nel tabellone cadetto del Generali Open 2023 di tennis l’azzurro si ferma al cospetto del numero 2, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, vittorioso in un’ora e 33 minuti con lo score di 6-3 6-2.

Nel primo set si va avanti a strappi: break nel secondo gioco in favore dell’argentino, che va sul 3-0 non pesante, replica dell’azzurro con nove punti consecutivi e controbreak a zero nel quinto game che portano poi al 3-3, infine strappo decisivo del sudamericano nell’ottavo gioco con il break a 15 che gli consente la successiva chiusura al secondo set point sul 6-3 dopo 38 minuti.

Nella seconda frazione l’argentino dallo 0-1 infila quattro giochi, scappando sul 4-1 pesante, ma Maestrelli ha un moto d’orgoglio recuperando uno dei due break di ritardo nel sesto game ed ottenendo il 2-4. Nel gioco seguente, però, l’azzurro cede ancora il servizio e così il sudamericano va a chiudere sul 6-2 al primo match point dopo 55′.

Le statistiche premiano il sudamericano, che vince 66 punti contro i 53 dell’italiano, convertendo 5 delle 10 palle break avute, mentre Maestrelli se ne procura 4 e ne sfrutta 2. Cerundolo fa meglio dell’azzurro sia con la prima in campo (73% contro 60%) sia con la seconda (41% contro 33%).

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini