Scherma, i fiorettisti azzurra si qualificano per i quarti di finale dei Mondiali

I fiorettisti azzurri staccano agevolmente il biglietto per i quarti di finale ai Mondiali di scherma a Milano. Non ci sono stati davvero problemi per il quartetto italiano (Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Alessio Foconi), che deve difendere il titolo iridato dello scorso anno.

Un cammino iniziato ai sedicesimi di finale con un comodissimo 45-16 contro il Qatar, mentre nei quarti di finale gli azzurri hanno superato il Belgio per 45-29.

Domani alle ore 11.00 gli azzurri scenderanno in pedana contro Hong Kong, che aveva battuta la Gran Bretagna agli ottavi per 45-38. Non è una sfida semplicissima per gli azzurri, che non possono sottovalutare gli asiatici, che sono una squadra comunque ostica.

L’eventuale semifinale sarà contro la vincente del derby asiatico tra Giappone e Corea del Sud.

FOTO: Bizzi/Federscherma