Atletica, Leonardo Fabbri non si ripete in Diamond League. Crouser sfonda i 23 metri!

Leonardo Fabbri è tornato subito in scena dopo i 21.71 metri toccati ieri a Trieste. L’azzurro è volato a Londra per prendere parte alla decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il toscano non è riuscito a ripetersi sui livelli toccati nel capoluogo giuliano: un po’ di stanchezza e il trasferimento si sono inevitabilmente fatti sentire e così il nostro portacolori si è fermato a 20.97 metri in occasione del primo tentativo, seguito da quattro nulli.

Leonardo Fabbri ha così chiuso all’ottavo posto, a quasi due mesi di distanza dal prestigioso trionfo al Golden Gala di Firenze, anch’essa tappa della Diamond League. Il doppio impegno ravvicinato è servito per prendere un po’ le misure in vista dei Mondiali di Budapest (19-27 agosto), dove le qualificazioni e la finale si disputeranno a distanza di poche ore una dall’altra. Il toscano cercherà di raggiungere l’atto conclusivo, ma per lottare seriamente per le medaglie bisognerà necessariamente andare oltre i 22 metri visti i fuoriclasse in circolazione.

Lo statunitense Ryan Crouser si è comportato ancora una volta da padrone assoluto del getto del peso. Il Campione Olimpico ha sfondato nuovamente il muro dei 23 metri, toccando 23.07 in occasione del quinto tentativo. L’americano ha così avvicinato il suo record del mondo di 23.56 siglato lo scorso 27 maggio. Alle sue spalle si è piazzato il neozelandese Tom Walsh (22.58), capace di precedere l’altro americano Joe Kovacs (21.87).

Foto: Lapresse