ATP Gstaad 2023: Dominic Thiem protagonista in un lunedì molto austriaco

Terminata da pochi minuti la prima giornata di tabellone principale al torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. Il Paese di casa, però, non è particolarmente fortunato con i suoi giocatori: ne perde due già oggi sui quattro presenti. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Per Alexander Ritschard, in particolare, arriva la sconfitta contro Jaume Munar; lo spagnolo si impone con un doppio 6-3 e attende un’altra sfida ispano-elvetica, quella tra Roberto Carballes Baena e Stan Wawrinka, di scena domani. Nell’altro lato di tabellone, invece, tocca a Marc-Andrea Huesler cedere di fronte all’austriaco Jurij Rodionov per 6-3 7-5.

Per quanto riguarda l’Austria è anche un bel giorno, complice anche il debutto vincente di Dominic Thiem: per l’ex campione Slam 6-1 7-6(4) sul francese Alexandre Muller e sfida prenotata con Hamad Medjedovic, diciannovenne serbo protetto di Novak Djokovic. Per lui successo sul cinese Zhizhen Zhang, numero 5 del seeding, per 4-6 6-1 6-4.

Ci sarà anche un derby tedesco al secondo turno, visto il successo di Daniel Altmaier sul francese Benjamin Bonzi per 6-3 6-4: raggiunge Yannick Hanfmann, che in quanto numero 4 del tabellone ha un bye. Sorprende, invece, sia nei modi che nel puro fatto la sconfitta di un altro serbo, Laslo Djere, che di solito sul rosso è un osso duro: a eliminarlo è il belga Zizou Bergs per 6-0 4-6 6-3.

ATP 250 GSTAAD: RISULTATI PRIMI TURNI

Munar (ESP)-Ritschard (SUI) [WC] 6-3 6-3

Altmaier (GER)-Bonzi (FRA) 6-3 6-4

Thiem (AUT)-Muller (FRA) 6-1 7-6(4)

Medjedovic (SRB) [Q]-Zhang (CHN) [5] 4-6 6-1 6-4

Bergs (BEL) [Q]-Djere (SRB) [8] 6-0 4-6 6-3

Rodionov (AUT) [Q]-Huesler (SUI) 6-3 7-5

Foto: LaPresse