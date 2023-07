ATP Bastad 2023, van Assche si guadagna Cerundolo, Monteiro sorprende Galan

Ha preso il via il torneo ATP di Bastad, in Svezia. Si torna dunque sulla terra battuta dopo la stagione su erba; un piccolo interregno prima del ritorno sul cemento, questa volta indoor. Solo due partite del tabellone principale, dove ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato.

Il francese Lucas van Assche si guadagna il pass per sfidare Francisco Cerundolo al secondo turno. Il transalpino ha avuto ragione della wild card casalinga Nicolae Madaras, venticinquenne originario della Romania e ancora alla ricerca del primo successo in carriera. Che non arriva nemmeno oggi, dopo il ko per 7-6 6-4.

Successo in rimonta e un po’ a sorpresa per il brasiliano Tiago Monteiro, che ha avuto ragione del colombiano Daniel Elahi Galan, recente avversario di Jannik Sinner a Wimbledon, che aveva vinto il primo set per 7-5 ma si è fatto trascinare nella lotta dal giocatore verdeoro in una lotta durata quasi tre ore.

Negli ultimi match di qualificazione di oggi, Hugo Dellien, giustiziere di Luca Nardi nel primo turno, approfitta della stanchezza del kazako Timofey Skatov e accede al tabellone principale. Fuori invece Genaro Alberto Olivieri, ko con Jozef Kovalik, e Damir Dzhumur, che nemmeno scende in campo con Filip Misovic. Nell’ultima sfida, Pavel Kotov, numero 89 del mondo, ha invece ragione del francese Enzo Couacaud dopo una battaglia di oltre tre ore.

ATP BASTAD 2023, RISULTATI 17 LUGLIO

Qualificazioni

P. Kotov b. M. Dahlin 6-4 6-4

T. Skatov b. D. Yevseyev 6-1 6-3

J. Kovalik b. G. A. Olivieri 7-6 6-4

F. Misolic b. D. Dzumhur WALKOVER

H. Dellien b. T. Skatov 7-5 3-6 6-3

P. Kotov b. E. Couacaud 6-4 5-7 6-3

Tabellone principale

L. van Assche b. N. Madaras 7-6 6-4

T. Monteiro b. D. E. Galan 5-7 6-4 6-4

Foto: LaPresse