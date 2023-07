ATP Gstaad 2023, debutto infelice per Lorenzo Sonego: l’italiano ko contro Ramos-Vinolas

Sconfitta all’esordio per Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta svizzera, l’italiano classe 1995 (testa di serie n.3), che al primo turno aveva beneficiato di un bye, lotta nell’ottavo di finale contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.79 del ranking), ma ciò non basta per evitare la sconfitta per 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e 27 minuti di gioco. Ora ai quarti Ramos (che, ricordiamo, al primo turno aveva battuto l’altro azzurro Fabio Fognini) sfiderà il peruviano Juan Pablo Varillas.

Pronti, via e c’è subito una palla break per Lorenzo Sonego. L’italiano però non riesce a sfruttarla e subito dopo Ramos si prende il primo game (1-0). Il set prosegue senza scossoni fino al 3-2 per lo spagnolo, poi nel sesto gioco lo stesso iberico attacca il suo avversario in risposta e alla seconda palla break non perdona, salendo sul 4-2. Caricato dall’allungo, Ramos tiene agilmente il turno di battuta e successivamente, dopo aver sprecato due set point nell’ottavo game, chiude il primo parziale per 6-3.

Sonego non ci sta e inizia molto meglio nel secondo set: l’azzurro è molto più lucido rispetto al primo parziale e si porta rapidamente prima sul 3-0 e poi sul 4-1 dopo aver annullato due palle del 3-2. A questo punto Ramos prova a restare nel set con il 2-4 ed il 3-5, ma subito dopo il portacolori azzurro non trema nel suo turno di battuta e si prende il secondo parziale per 6-3.

La contesa si sposta dunque al terzo e decisivo set, dove Ramos comincia con più grinta e va vicino per più volte al break. Sonego però nei momenti chiave alza il ritmo e annulla tre palle break tra il secondo, il quarto e l’ottavo gioco. Si arriva così sul 4-4 senza allunghi e qui lo spagnolo è bravo a tenere turno in battuta senza problemi, portandosi sul 5-4. Dopo il cambio campo l’italiano va dunque a servire per restare in partita ed ecco che arriva la beffa: Sonego sale sul 40-30, ma poi perde tre punti di fila e consegna la vittoria a Ramos.

STATISTICHE – A fine partita sono 2/10 le palle break totali convertite dallo spagnolo contro 1/3 dell’italiano. L’iberico termina la sfida con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio (72% contro 68%) che con la seconda (61% contro 57%).

Foto: LaPresse