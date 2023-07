Atletica, Larissa Iapichino guadagna nel ranking mondiale! Quattro vittorie e boom di punti: la nuova classifica

Larissa Iapichino si sta preparando per essere grande protagonista al Meeting Herculis di Montecarlo, dove andrà a caccia della terza vittoria stagionale in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurra, reduce dalla conquista della medaglia d’oro agli Europei Under 23, è in ottima forma e ha tutte le carte in regola per ripetere i successi ottenuti tra Firenze e Stoccolma. Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente prolifici per la 21enne, che è infatti entrata di prepotenza nella top-10 del ranking stilato da World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera.

La figlia di Fiona May occupa attualmente il sesto posto nella graduatoria con 1.312 punti all’attivo. La fresca 21enne ha migliorato di un paio di punti il proprio bottino rispetto alla scorsa settimana, frutto del sigillo in campo continentale con la superba misura di 6.93 metri (suo personale all’aperto). Tra i cinque risultati presi in considerano figurano dunque le due affermazioni in Diamond League, la vittoria agli Europei Under 23, il successo nel Meeting di Kallithea e la medaglia d’argento agli Europei Indoor (6.97 metri, suo personale e record italiano in sala). L’azzurra è in scia all’australiana Brooke Buschkuehl (1.314), mentre è più lontana la statunitense Quanesha Burks (1.343).

La tedesca Malaika Mihambo è in testa al ranking con 1.381 punti, ma la Campionessa Olimpica e del Mondo si è infortunata in occasione del 6.93 saltato ai campionati tedeschi (miglior prestazione europea stagionale, eguagliata poi da Iapichino). Alle spalle della teutonica si trovano la serba Ivana Vuleta (1.373 punti per la Campionessa del Mondo Indoor) e la nigeriana Ese Brume (1.363 per la medagliata olimpica e iridata).

Foto: Lapresse