Atletica, Larissa Iapichino non avrà la sua principale avversaria ai Mondiali: chi è e cosa è successo

Larissa Iapichino ha eguagliato la migliore prestazione europea stagionale, saltando 6.93 metri in occasione del trionfo agli Europei Under 23 andati in scena lo scorso weekend a Espoo (Finlandia). L’azzurra aveva siglato il proprio personale all’aperto, ad appena quattro centimetri dalla sua miglior misura in carriera al coperto, e aveva così pareggiato la misura timbrata la settimana precedente dalla tedesca Malaika Mihambo in occasione dei suoi campionati nazionali. La toscana tornerà in gara domani sera a Montecarlo per la Diamond League, ma non si troverà di fronte la grande rivale teutonica.

La Campionessa Olimpica e del Mondo, che Larissa Iapichino ha già battuto due volte quest’anno in occasione delle tappe di Firenze e Stoccolma, si è infatti infortunata in occasione della gara in cui ha saltato 6.93 metri. Un problema muscolare impedirà alla 29enne di difendere il titolo iridato tra poco più di un mese a Budapest.

La figlia di Fiona May non dovrà dunque fare i conti con una delle sue principali avversarie, ma non mancheranno altre rivali decisamente forti come la serba Ivana Vuleta (Campionessa del Mondo indoor), la britannica Jazmin Saywers (Campionessa d’Europa al coperto), la nigeriana Ese Brume (argento iridato e bronzo olimpico), la giamaicana Ackelia Smith (7.08 in stagione) e la statunitense Tara Davis (7.07 quest’anno).

Foto: Grana/FIDAL