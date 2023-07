ATP Bastad 2023, Marco Cecchinato non pervenuto: netta sconfitta all’esordio contro Kotov

Brutta sconfitta per Marco Cecchinato al primo turno dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra battuta svedese, l’italiano classe 1992 (n.95 al mondo) non riesce mai a entrare in partita contro il russo Pavel Kotov (n.89 del ranking) ed è costretto ad arrendersi per 6-1 6-2 in appena 59 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale Kotov affronterà il suo connazionale Andrey Rublev (testa di serie n.2).

Pronti, via e ci sono subito due break per il russo e uno per l’italiano. Sul 2-1, il nativo di Mosca riesce a tenere per la prima volta il servizio e poi subito dopo trova altri tre game di fila che gli consentono di aggiudicarsi il primo set con un netto 6-1.

Caricato dall’ottimo primo parziale, Kotov comincia molto meglio anche nel secondo e sale rapidamente sul 4-1 con un break di vantaggio (conquistato nel quarto game). A questo punto Cecchinato prova a restare in partita con il gioco del 2-4, ma poco dopo il suo avversario si conferma superiore e con altri due game di fila va a prendersi agilmente la vittoria con il punteggio finale di 6-1 6-2.

STATISTICHE – A fine sfida sono 6/9 le palle break convertite da Kotov contro l’1/2 dell’azzurro. Il russo classe 1998 termina la partita con il 73% dei punti vinti con la prima di servizio (contro il misero 35% del portacolori azzurro) ed il 38% con la seconda (contro il 40% del suo avversario). I punti totali conquistati dai due tennisti nell’arco del match sono 58 per il nativo di Mosca e 32 per l’italiano.

Foto: LaPresse