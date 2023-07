Scherma, Mondiali 2023: le squadre di spada si giocano tanto nel cammino di qualificazione alle Olimpiadi

La strada verso Parigi passa da Milano per la spada azzurra. Il Mondiale è un crocevia fondamentale in chiave qualificazione olimpica per le due squadre, che si giocano veramente moltissimo nella rassegna iridata di casa. Le donne sono sicuramente in una situazione migliore, mentre gli uomini sono praticamente costretti ad ottenere un buon risultato dopo un inizio complicato.

Il bronzo agli Europei è sicuramente un buon segnale per entrambe le squadre, che si presentano comunque a Milano con l’obiettivo di salire sul podio mondiale. Il quartetto femminile dà sicuramente molte più certezze con le quattro ragazze che sono sempre competitive nei grandi appuntamenti. Quello maschile ha vissuto sicuramente un cammino molto più altalenante, tipico comunque di una spada maschile che è davvero difficile da pronosticare.

La situazione al femminile vede comunque l’Italia al quinto posto del ranking olimpico a pari merito con l’Ungheria (76 punti), ma al momento le azzurre si qualificherebbero per la loro miglior posizione nel ranking mondiale. Il quarto posto di Hong Kong è comunque vicino (80), ma comunque oltre a fare la corsa sulle magiare, le azzurre dovranno guardarsi anche dalla Polonia (68) e dall’Ucraina (64).

Al momento gli spadisti sarebbe esclusi dalle Olimpiadi, ma la strada è comunque lunghissima. Per dire al momento tra le migliori quattro ci sono Kazakistan ed Egitto, sicuramente due nazioni sorprendenti, ma l’Italia è anche dietro a Venezuela ed Olanda. Ha inciso la prima tappa di Coppa del Mondo, con gli azzurri solamente noni, risultato che obbliga dunque Di Veroli e compagni ad ottenere un risultato di prestigio a Milano. Parigi è ancora lontana, ma dopo i Mondiali potrebbe essere molto più vicina.

FOTO: Bizzi/Federscherma