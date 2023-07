Tennis, il programma di Novak Djokovic in vista degli US Open: il serbo vuole la rivincita contro Alcaraz

La domanda è la seguente: quando rivedremo in campo Novak Djokovic? La risposta è arrivata nel corso della conferenza stampa del post Finale di Wimbledon. Il campione serbo disputerà, prima degli US Open, il Masters1000 di Cincinnati dal 13 al 20 agosto. Sarà quindi questo il torneo di preparazione in vista dell’ultimo Major della stagione.

L’obiettivo per Nole è quello di prendersi una rivincita nei confronti di Carlos Alcaraz, che l’ha sconfitto nella Finale di Londra in maniera anche inattesa al quinto set. Il serbo ha sottolineato più volte come per lui contino solo gli Slam e il tutto è in funzione di questa preparazione. Djokovic avrà grandi motivazioni, tenuto conto anche della sua assenza nel 2022 per la questione legata al vaccino anti-Covid.

Il nativo di Belgrado si è imposto in tre circostanze a New York, ultima delle quali nel 2018 contro Juan Martin Del Potro. Un torneo che però ha riservato anche grandi delusioni: il ritiro per infortunio negli ottavi di finale del 2019 contro Stan Wawrinka e la squalifica dell’anno successivo per aver colpito con una pallata un giudice di linea. Nel 2021, poi, Djokovic dovette subire un altro ko molto pesante contro il russo Daniil Medvedev in Finale, che gli impedì di completare il Grande Slam.

“Quest’anno avrò grandi motivazioni. I miei due obiettivi prioritari sono gli US Open e la Coppa Davis . Voglio essere sano, motivato e in piena forza per aggiungere un nuovo titolo al mio record “, ha commentato il serbo in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Alcaraz a Wimbledon. “Sono molto felice di tornare a New York. Mi sento a mio agio sul cemento e, per quanto abbia ottenuto grandi risultati sull’erba, penso che quei campi siano i migliori per il mio tennis. Ho perso diverse finali negli States, l’ultima contro Danii nel 2021, ma avevo conquistato l’affetto di tutto il pubblico, cosa che non mi è capitata molto spesso, quindi non vedo l’ora di giocare“, la sottolineatura di Djokovic.

“La mia programmazione prevede la disputa di un torneo prima di giocare gli US Open e si tratta di Cincinnati“, ha rivelato il serbo. Una scelta che potrebbe avere dei riflessi nella classifica, visto che Alcaraz, attuale n.1 del mondo, potrebbe allungare nei confronti di Nole, visto che avrà da difendere pochi punti.

Foto: LaPresse