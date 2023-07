Italia-Spagna oggi in tv, semifinale Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tempo di semifinali per gli Europei Under 19. Tra le quattro squadre in lizza per il titolo continentale c’è anche l’Italia di Alberto Bollini, che nello stadio di Ta’Qali affronterà la Spagna allenata da José Lana, vincitrice del girone B con due vittorie ed un pareggio in tre partite.

Gli azzurrini dovranno fare a meno di una delle proprie stelle, il centrocampista Cher Ndour a causa di una squalifica. Ritorna in campo Lipani dopo l’espulsione contro il Portogallo, con ai suoi fianchi Pisilli e Faticanti, mentre in avanti confermati Vignato ed Hasa ai lati di Francesco Pio Esposito.

Iberici che invece potranno contare sulla formazione tipo; a destra spicca la qualità di Ivan Fresneda, che dopo la retrocessione del Valladolid è uno dei pezzi pregiati del mercato. Nel 4-4-2 di José Lana saranno Akomach, fresco di trasferimento al Villarreal, e Barberà i riferimenti offensivi.

La diretta televisiva di Italia-Spagna, match valido per le semifinali degli Europei Under 19 di scena a Malta, verrà garantita da Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Diretta streaming su RaiPlay e su Uefa.tv, mentre OA Sport vi offrirà la diretta testuale della sfida.

SPAGNA-ITALIA EUROPEI UNDER 19, IL CALENDARIO

13 luglio

21.00 Spagna-Italia – diretta tv su Rai Sport, streaming su RaiPlay e Uefa.tv

SPAGNA-ITALIA EUROPEI UNDER 19, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (58 Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay, Uefa.tv

Diretta testuale: OA Sport

SPAGNA-ITALIA EUROPEI UNDER 19, PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA U19 (4-4-2) – Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Alex Valle; Gonzalo, Angel, Palacios, Dani Perez; Akomach, Barberà. CT: José Lana

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Kayode, L.Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Lipani, Faticanti; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini

Foto: LaPresse