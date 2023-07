Atletica, Nadia Battocletti nei libri di storia: cancella il record italiano dei 5000 di Roberta Brunet!

Nadia Battocletti ha firmato il nuovo record italiano dei 5000 metri a Londra, in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurra è stata semplicemente encomiabile nella capitale britannica, dove ha interpretato una gara di grande accortezza dal punto di vista tattico e agonistico: è stata brava a gestire la fatica nella parte centrale della prova e poi nel finale ha avuto l’ardore di insistere nell’azione per raggiungere un obiettivo che perseguiva da tempo. La trentina ha tagliato il traguardo in ottava posizione con il tempo di 14:41.30 e ha così migliorato un primato nazionale che reggeva da quasi 27 anni, ovvero il 14:44.50 siglato da Roberta Brunet il 16 agosto 1996 a Colonia. Ai tempi l’azzurra non era nemmeno nata, oggi si è ritagliata uno spazio ancora più grande nella storia dell’atletica leggera tricolore.

Nadia Battocletti deteneva già i record italiani di 3000 metri indoor, 2 miglia, 5 chilometri. La 23enne era reduce dalla vittoria agli Europei a squadre su questa distanza, ma in stagione non era ancora scesa sotto i 15 minuti e il suo personale era di 14:46.29. La mezzofondista, in carriera plurivincitrice a livello giovanile agli Europei di cross, ha ribadito ancora una volta la propria caratura agonistica e si è tolta una soddisfazione importante quando manca meno di un mese ai Mondiali. La nostra portacolori, settima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli ultimi Europei sui 5000 metri, è stata la seconda europea al traguardo in una gara vinta dall’attesissima etiope Gudaf Tsegay (14:12.29) davanti alla kenyana Beatrice Chebet (14:12.92) e all’olandese Sifan Hassan (14:13.42).