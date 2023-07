Atletica, Noah Lyles pennella i 200 metri! Spaziale 19.47 in Diamond League, duello vertiginoso con Tebogo

I 200 metri maschili sono stati semplicemente stellari a Londra, dove è andata in scena la decima tappa della Diamond League, la massima competizione internazionale itinerante. Spalla a spalla mirabolante tra Noah Lyles e Letsile Tebogo, aiutati da un vento favorevole di 1,6 m/s: lo statunitense ha vinto con lo strabiliante tempo di 19.47, battendo per tre centesimi l’agguerrito botswano. Il Campione del Mondo del mezzo giro di pista ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale, migliorando il 19.67 che aveva corso lo scorso 3 giugno a Kingston.

Il fresco 26enne, alla quarta affermazione stagionale sulla distanza (la prima in Diamond League) e che sui 100 metri si era espresso in 9.94 a Eugene, ha firmato il decimo crono della storia, anche se è superiore al suo personale di 19.31 (quarto tempo all-time, il record mondiale è il celeberrimo 19.19 di Usain Bolt). Letsile Tebogo si è inchinato con un comunque superbo 19.50 (undicesima prestazione di tutti i tempi), che gli è valso il record africano.

Terzo posto per il britannico Zharnel Hughes, che con 19.73 firma il record nazionale e si ferma a un solo centesimo dal record europeo che il nostro Pietro Mennea detiene dal 12 settembre 1979. Noah Lyles si è così candidato per la difesa del titolo iridato tra un mese a Budapest, ma a questo punto la concorrenza appare più agguerrita che mai e l’estroso statunitense non dovrà dare nulla per scontato.

Foto: Lapresse