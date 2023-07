Atletica, Marcell Jacobs guadagna nel ranking mondiale! Ceccarelli tallona con entusiasmo

I risultati dell’ultima settimana hanno un po’ modificato il ranking mondiale dei 100 metri, la classifica stilata ufficialmente da World Athletics. Un paio di piccoli mutamenti per gli italiani presenti nelle posizioni che contano della graduatoria definita dalla Federazione Internazionale.

Marcell Jacobs ha infatti guadagnato una piazza scavalcando lo statunitense Cravon Charleston e ora è 13mo con 1.308 punti all’attivo. Il Campione Olimpico ha disputato una sola gara in stagione e sta facendo i conti con una serie di problemi fisici che nelle ultime due annate agonistiche lo hanno fortemente frenato (anche se ha vinto i Mondiali Indoor e gli Europei): l’auspicio è che possa tornare in auge ed essere grande protagonista ai Mondiali, in programma tra poco più di un mese a Budapest.

Ci sono 25 punti di distacco tra il velocista lombardo e Samuele Ceccarelli, che nell’ultimo mese ha stampato un doppio 10.13 tra il Golden Gala di Firenze e gli Europei a squadre (vincendo la gara). Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor ha perso una posizione per merito del giapponese Abdul Hakim Sani Brown, che ha migliorato il proprio punteggio e ha così scavalcato l’azzurro: dal 18mo al 19mo posto con 1.283 punti per il 23enne, che guarda con grande ambizione all’immediata rassegna iridata.

Non cambia nulla al vertice, con un terzetto statunitense a giganteggiare. Fred Kerley (Campione del Mondo) primeggia con 1.440 punti davanti ai connazionali Travyon Bromell (1.425) e Marvin Bracy-Williams (1.408), mentre alle loro spalle figurano il sudafricano Akani Simbine (1.387) e il kenyano Ferdinand Omanyala (1.387).

Foto: FIDAL/Colombo