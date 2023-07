Atletica, Larissa Iapichino sbanca a Stoccolma! Vittoria di lusso su Mihambo e Vuleta in Diamond League

Larissa Iapichino ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La toscana si è imposta a Stoccolma, dopo che lo scorso 2 giugno aveva vinto il Golden Gala nella sua Firenze. La figlia di Fiona May ha giganteggiato nella gara di salto in lungo, domando una pedana bagnata dal forte acquazzone che si è abbattuto sulla capitale svedese e che ha complicato la gara di tutte le stelle presentatesi al Bauhaus Galan.

La quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 18 luglio) ha trionfato con un balzo da 6.69 metri (0,4 m/s di vento a favore) piazzato all’ultimo tentativo, dopo il 6.67 (+0,6 m/s) che al quarto assalto le aveva permesso di issarsi al comando della gara. Larissa Iapichino era reduce dall’amaro secondo posto agli Europei a squadre e sette giorni dopo ha piazzato una zampata degna del suo enorme talento, in un evento di maggiore carature e contro le rivali che ritroverà tra un mese e mezzo ai Mondiali di Budapest.

La vicecampionessa d’Europa indoor è riuscita a lasciarsi alle spalle il meglio del meglio in questa specialità: la tedesca Malaika Mihambo (6.66 per la Campionessa Olimpica e del Mondo), la serba Ivana Vuelta (6.58 per la Campionessa d’Europa e Campionessa del Mondo Indoor), l’ucraina Maryna Beck-Romanchuk (6.55) e la nigeriana Ese Brume (6.51 per l’argento mondiale e bronzo olimpico). Si tratta della decima misura in carriera per l’azzurra, che vanta un personale di 6.97 (record italiano al coperto, siglato lo scorso 5 marzo a Istanbul) e che il 24 maggio si era spinta a 6.83 a Kallithea.

Foto: Grana/FIDAL