Atletica, Larissa Iapichino fa tris! “Incredula come una bambina. Ai Mondiali non ci sono favorite”

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo nell’ambito del Meeting Herculis, nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurra si è imposta a Montecarlo e ha centrato così il terzo successo stagionale nella manifestazione, riuscendo a primeggiare grazie a un balzo finale da 6.95 metri, suo personale all’aperto. La toscana, che cinque giorni fa ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Under 23, ha sconfitto il meglio della specialità e si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali.

Larissa Iapichino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un momento bellissimo e cerco di godermelo al massimo, pur consapevole che potrebbe non durare per sempre e che ci saranno alti e bassi, ma fa tutto parte del percorso. Spero di continuare a vivermi l’atletica così, con tranquillità: da una parte mi sto abituando a calcare queste pedane, dall’altra mi sento una bambina che ancora non riesce a credere di aver vinto tre tappe consecutive di Diamond League. Oggi, senza mio papà-coach Gianni rimasto a casa, ho costruito la gara passo dopo passo ed è stata un’esperienza nuova. Manca un mesetto ai Mondiali, non ci sono favorite nella mia specialità e voglio arrivarci nel miglior modo possibile”.

