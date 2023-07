Atletica, Gianmarco Tamberi litiga con la pedana bagnata: niente sorrisi al ritorno in Diamond League

Gianmarco Tamberi ha fatto il suo ritorno in gara dopo aver vinto la propria prova agli Europei a squadre sette giorni fa e aver alzato al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale Italiana. Il Campione Olimpico di salto in alto, che aveva fatto il proprio esordio stagionale a Chorzow riuscendo a fare subito centro con un rimarchevole balzo da 2.29 metri, ha scelto la settima tappa della Diamond League per esprimersi nuovamente ai livelli più elevati.

Il marchigiano, che ha conquistato le ultime due edizioni del massimo circuito internazionale itinerante, si è esibito a Stoccolma, ma ha dovuto fare i conti con il forte acquazzone che si è abbattuto sulla capitale svedese, accompagnato da una temperatura attorno ai 15 °C. La pedana bagnata ha complicato la vita degli atleti e anche l’azzurro è stato inevitabilmente condizionato dal maltempo. Gianmarco Tamberi ha superato 2.12 al secondo tentativo, poi ha commesso tre errori a 2.16 e ha così chiuso al sesto posto.

Un comprensibile passaggio a vuoto dovuto alla situazione atmosferica e non alla forma fisica del 31enne, che sembra stare davvero molto bene e che sta guardando con grande ottimismo ai Mondiali di Budapest, distanti ormai un mese e mezzo: il Campione d’Europa andrà a caccia dell’unico alloro che manca al suo glorioso palmares, nella capitale ungherese ci sono tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio di lusso e poi catapultarsi verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il neozelandese Hamish Kerr supera 2.24 al secondo assalto e vince precedendo il belga Thomas Carmoy (2.20) e l’ucraino Andrii Protsenko (2.16).Il sudcoreano Sanghyeok Woo, Campione del Mondo indoor, è incappato in tre errori a 2.16 e ha chiuso senza misura proprio come il padrone di casa Fabian Delryd.

Foto: Lapresse