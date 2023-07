Atletica, Gaia Sabbatini si esalta in Diamond League: splendido personale sui 1500

Gaia Sabbatini ha firmato il proprio personale sui 1500 metri in occasione dell’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. L’abruzzese ha tagliato il traguardo in 4:01.24 ed è riuscita a migliorare il 4:01.93 che aveva timbrato lo scorso anno in occasione dei Mondiali, piazzandosi all’ottavo posto in una gara dall’elevato contenuto tecnico.

La 24enne, che lo scorso inverno ha trascinato la staffetta mista al trionfo agli Europei di cross, si conferma su eccellenti livelli dopo la semifinale raggiunta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nell’ultima rassegna iridata. Nel corso di questa stagione aveva corso in 4:03.84 a Ostrava e in 4:03.88 a Turku.

Le etiopi si sono esaltate e hanno dominato la gara, scendendo tutte sono il personale. Hirut Meshesha ha trionfato in 3:54.87 (record del meeting), precedendo le connazionali Birke Haylon (3:54.93), Diribe Welteji (3:55.08) e Worknesh Mesele (3:57.00). L’australiana Linden Hall ha siglato il record oceanico (3:57.27), poi le britanniche Melissa Courtney-Bryant (3:58.01) e Jemma Reekie (3:58.65) davanti alla nostra portacolori.

Foto: Lapresse