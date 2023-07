Atletica, Filippo Tortu spiega l’infortunio: “Mi è uscita la spalla per l’esultanza! Andiamo ai Mondiali”

Filippo Tortu è rimasto a lungo a terra a margine della staffetta corsa a Grosseto. Il Campione Olimpico della 4×100 è sceso in pista per disputare la seconda frazione e si è distinto sul primo rettilineo dell’impianto toscano, ma dopo il passaggio di testimone a Lorenzo Patta (accompagnato da una serie di vigorose urla di incoraggiamento rivolte al compagno di squadra) si è accasciato sulla pista. Il velocista brianzolo è stato prontamente affiancato dai medici e quando si è rialzato sulle proprie gambe presentava una vistosa fasciatura al braccio destro. Non un’immagine confortante quando manca un mese ai Mondiali di Budapest.

Lo stesso Filippo Tortu si è soffermato sull’episodio e ha parlato dell’infortunio in un post pubblicato sui suoi profili social: “Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai Mondiali, che quando ho scoperto che ce l’avevamo fatta, ho esultato come mai in vita mia… forse troppo, perché per l’esultanza mi è uscita la spalla. Fa male, ma fa meno male se penso che si va a Budapest! Grazie ragazzi, per quello che abbiamo conquistato e per il senso di appartenenza a questa maglia che ogni volta dimostriamo insieme”.

Foto: Lapresse