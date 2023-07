Atletica, Filippo Tortu partecipa ai Campionati Italiani? Va a Molfetta, ultimi dubbi da sciogliere

Filippo Tortu deve ancora decidere se prendere parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che andranno in scena a Molfetta (in provincia di Bari) nel weekend del 28-30 luglio. Il Campione Olimpico della 4×100 si era infatti procurato un infortunio in occasione della staffetta corsa venerdì scorso a Grosseto, quando ha fornito un determinante contributo affinché il quartetto tricolore corresse in 38.04 e si qualificasse ai Mondiali. Il velocista brianzolo ha rimediato una sub-lussazione alla spalla destra e deve sciogliere gli ultimi dubbi dubbi riguardo alla sua presenza sui 200 metri agli Assoluti.

Filippo Tortu ha deciso insieme al papà-allenatore Salvino di raggiungere Molfetta nella giornata di domani e poi valuterà soltanto nelle ultimissime ore se scendere effettivamente in pista domenica per correre il mezzo giro di pista, distanza su cui lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo agli Europei. Nel comunicato si legge che la sua partecipazione “è soggetta a eventuali imprevisti dell’ultima ora o nuove evidenze mediche delle prossime 72 ore“.

Tirano un sospiro di sollievo anche il CT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo in vista dei Mondiali, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto: Tortu è un pilastro fondamentale della 4×100, a maggior ragione considerando il recente acciacco muscolare di Lorenzo Patta e il fatto che Marcell Jacobs rientrerà alle gare direttament nella capitale ungherese.

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Diodato