Atletica, Europei Under 20: i convocati dell’Italia, Mattia Furlani guida 95 azzurri a Gerusalemme

Tonino Andreozzi, vicedirettore tecnico delle squadre nazionali, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 20 di atletica leggera, che andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 7 al 10 agosto. La nostra Nazionale sarà composta da ben 95 azzurri (52 uomini e 43 donne).

Spicca la presenza di Mattia Furlani, primatista italiano ed europeo di categoria: il giovane fuoriclasse laziale partirà con i favori del pronostico nel salto in lungo, dopo che in stagione ha vinto il prestigioso Meeting di Hengelo con un balzo da 8.24 metri e si è spinto a 8.44 ventoso a Savona. Mattia Furlani ha un feeling particolare con questa località, dove lo scorso hanno vinse il titolo europeo under 18 nel lungo e nell’alto.

Nutrono grandi ambizioni anche Marta Amani (già bronzo ai Mondiali Under 20 nel salto in lungo) e Great Nnachi (salto con l’asta). Da tenere in seria considerazione anche gli sprinter Eduardo Longobardi (200 metri) e Alice Pagliarini (100 metri), oltre ai marciatori Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, l’ostacolista Ludovica Cavo e l’altista Edoardo Stronati. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA

MASCHILE:

Yassin Bandaogo (100 metri, 4×100)

Jacopo Capasso (100 metri, 4×100)

Nicolò Solaris (100 metri, 4×100)

Romeo Monaci (4×100)

Davide Sergio Pinelli (4×100)

Daniele Groos (200 metri, 4×400)

Eduardo Longobardi (200 metri, 4×100)

Loris Tonella (200 metri, 4×100)

Matteo Di Benedetto (400 metri, 4×400)

Simone Giliberto (400 metri, 4×400)

Luca Marsicovetere (4×400)

Lorenzo Mellano (4×400)

Gabriele Angiono (800 metri)

Giovanni Lazzaro (800 metri, 4×400)

Nicola Baiocchi (1500 metri)

Elmehdi Bouchouata (1500 metri)

Manuel Zanini (1500 metri)

Alessandro Morotti (3000 metri)

Andrea Ribatti (3000 metri)

Stefano Benzoni (5000 metri)

Vittore Simone Borromini (5000 metri)

Davide Delaini (3000 siepi)

Stefano Menegale (3000 siepi)

Simone Valduga (3000 siepi)

Damiano Dentato (110 ostacoli)

Oliver Mulas (110 ostacoli)

Daniel Oliseh Okoluku (110 ostacoli)

Marco Di Mauro (400 ostacoli)

Luca Flore (400 ostacoli)

Francesco Moreno Ibidi (400 ostacoli)

Filippo Rodeghiero (salto in alto)

Matteo Sioli (salto in alto)

Edoardo Stronati (salto in alto)

Simone Bertelli (salto con l’asta)

Federico Bonanni (salto con l’asta)

Andrea Demontis (salto con l’asta)

Mattia Benente (salto in lungo)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Francesco Ettore Inzoli (salto in lungo)

Kelvy Bruno Okunbor (salto triplo)

Leandro Andrea D’Amore (salto triplo)

Manuele Pagliano (salto triplo)

Stefano Marmonti (lancio del disco)

Pietro Camilli (lancio del martello)

Filippo Iacocca (lancio del martello)

Lorenzo Mattei (lancio del martello)

Lucio Claudio Visca (tiro del giavellotto)

Giuseppe Disabato (10.000 metri di marcia)

Diego Giampaolo (10.000 metri di marcia)

Alessandro Carugati (decathlon)

Stefano Demo (decathlon)

Alberto Nonino (decathlon)

FEMMINILE:

Ilaria Contran (100 metri, 4×100)

Agnese Musica (100 metri, 4×100)

Alice Pagliarini (100 metri, 4×100)

Aurora Brugnoli (4×100)

Anna Marta Carnero (4×100)

Giulia Fongaro (200 metri, 4×100)

Carlotta Fedriga (200 metri, 4×100)

Elisa Valensin (200 metri, 4×100)

Nancy Demattè (400 metri, 4×400)

Valentina Vaccari (400 metri, 4×400)

Clarissa Vianelli (400 metri, 4×400)

Sara Cirillo (4×400)

Camilla Rossi (4×400)

Flavia Bianchi (800 metri)

Lorenza De Noni (800 metri)

Ngalula Gloria Kabangu (800 metri, 4×400)

Matilde Prati (1500 metri)

Viola Paoletti (3000 metri)

Laura Ribigini (3000 metri)

Carolina Fraquelli (5000 metri)

Margherita Voliani (5000 metri)

Giulia Bernini (3000 siepi)

Chiara Minotti (100 ostacoli)

Celeste Polzonetti (100 ostacoli)

Ludovica Cavo (400 ostacoli)

Gulia Ingenito (400 ostacoli)

Rita Agnese Rucco (400 ostacoli)

Aurora Vicini (salto in alto)

Greta Nnachi (salto con l’sta)

Marta Amani (salto in lungo)

Greta Donato (salto triplo)

Erika Gloria Anoeta Saraceni (salto triplo)

Beofa Mifri Veso (salto triplo)

Anna Musci (getto del peso)

Tarè Miriam Bergamo (lancio del disco)

Maria Calabresi (lancio del disco)

Keren Mbongo (lancio del martello)

Giulia Rossi (lancio del martello)

Stella Bersani (tiro del giavellotto)

Michelle Cantò (10.000 metri di marcia)

Giulia Gabriele (10.000 metri di marcia)

Giada Traina (10.000 metri di marcia)

Foto: Grana/FIDAL