Atletica, Daisy Osakue e Rebecca Sartori vincono in Francia. Rientro sottotono di Dallavalle

Due vittorie italiane al meeting di Sotteville-lès-Rouen (Francia), sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Daisy Osakue si è imposta nel lancio del disco con una bordata da 63.34 metri, confermandosi sugli eccellenti livelli toccati nelle ultime settimane (64.57 di record italiano a Pietrasanta l’11 giugno e il 64.35 della Coppa Europa). La 27enne ha piazzato la misura al terzo tentativo di una serie caratterizzata anche da 61.55, 59.84 e tre nulli. Alle sue spalle la portoghese Liliana Ca (63,26) e l’ex iridata cubana Denia Caballero (61,15).

Rebecca Sartori ha trionfato sui 400 ostacoli con il tempo di 55.27, migliorando di tredici centesimi il proprio personale e battendo due specialiste quotate come le sudafricane Zeney van der Walt (55.67) e Taylon Bieldt (55.83). C’era grande attesa per il debutto stagionale di Andrea Dallavalle, ma il vicecampione europeo di salto triplo non è andato oltre a un 16.17 ventoso (4,2 m/s a favore) e ha chiuso in settima posizione nella gara dominata dal burkinabé Hugues Fabrice Zango.

Eloisa Coiro seconda sugli 800 metri in 2:00.62, a sette centesimi dall’ucraina Natalia Krol. Quarta piazza per Catalin Tecuceanu sul doppio giro di pista (1:45.90) mentre Simone Barontini non completa la gara. Edoardo Scotti sesto sui 400 metri (46.06), Joao Bussotti dodicesimo sui 1500 metri (3:44.54).

