Atletica, chi sono Watson e Ford? Nuovi velocisti dalla Giamaica: tempi strepitosi ai Trials, Jacobs osserva per i Mondiali

Grandi sorprese ai Trials giamaicani di atletica leggera. A Kingston i riflettori erano puntati principalmente sui 100 metri, dove i primi tre classificati hanno staccato il biglietto per i Mondiali di Budapest, in programma tra poco più di un mese. Sono sbucati un paio di nomi nuovi, in maniera totalmente inattesa e capaci di fare saltare il banco a suon di tempi decisamente interessanti in ottica internazionale.

Rohan Watson ha trionfato con un eccellente 9.91 (suo personale, 1,1 m/s di vento a favore), precedendo Ryiem Forde (9.96). Il ben più conosciuto Oblique Seville è riuscito ad arpionare il terzo posto (10.00) e a meritarsi il biglietto per la rassegna iridata, escludendo Yohan Blake (10.01 per il già Campione del Mondo, ormai in fase totalmente calante).

Rohan Watson è un classe 2002, che in stagione è sceso per due volte sotto i 10” (oltre al 9.91 della finale va annotato il 9.98 delle batterie) e che prima di questo weekend vantava un personale di addirittura 10.26. Ryiem Forde è invece un classe 2001, che proprio oggi è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta in carriera (il personale era il 10.07 corso ad Atlanta lo scorso 6 maggio). Questi due giamaicani promettono di fare bene anche ai Mondiali e saranno avversari di lusso per Fred Kerley e gli altri americani emersi questa notte dai Trials, oltre che per il nostro Marcell Jacobs, sperando che il Campione Olimpico possa tornare in forma.

