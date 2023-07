WEC, FP3 6h Monza: Peugeot precede Ferrari in attesa delle qualifiche

Peugeot sale al comando al termine della FP3 della 6h di Monza, quinto atto del FIA World Endurance Championship. La vettura #93 di Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne prende il controllo della graduatoria generale dopo aver battuto di soli 45 millesimi il riferimento di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50).

La Peugeot 9X8 #94 e la Ferrari 499P #51 inseguono nell’ordine davanti a Cadillac Racing che al momento si conferma come la più performante LMDh presente in pista. Attualmente restano leggermente lontane le Porsche, presente con ben quattro unità in scena se consideriamo la presenza delle 963 private di Hertz JOTA e di Proton Competition.

Lavoro specifico in FP3 per Toyota. I nipponici sono stati diverso tempo in pit lane al fine di apportare le dovute regolazioni alla propria auto in attesa delle qualifiche che si terranno questo pomeriggio. Entrambe le GR010 Hybrid inseguono Peugeot e Ferrari, una dinamica che potrebbe cambiare tra poche ore.

In LMP2 JOTA risponde a WRT, in GTE è Porsche che si conferma davanti a tutti con Matteo Cairoli. Il comasco insegue la prima gioia stagionale nel FIA WEC dopo aver conquistato la recente 24h di Spa con Porsche in Bronze Cup.

